Elections en RCA : « Malgré la menace des groupes armés, la population ne cède pas »

La file d’attente est longue ce dimanche matin autour du lycée Barthélemy Boganda. Dans cet établissement scolaire du 4ème arrondissement de Bangui transformé en bureau de vote, hommes et femmes font patiemment la queue pour remplir leur devoir civique. Des Casques bleus rwandais de la Mission des Nations Unies en Centrafrique (MINUSCA) sont aux abords du lycée pour sécuriser le scrutin. Un peu plus tôt dans la journée, le président sortant Faustin Archange Touadéra est venu dans ce bureau pour voter.

Dans le 7e arrondissement de Bangui, l’ambiance est également paisible à l'école Jean Collomb. Dans ce bureau de vote du quartier Ngaragba, de nombreux électeurs sont au rendez-vous. C'est dans ce même arrondissement, que l’unique femme candidate à l’élection présidentielle, Catherine Samba Panza, a voté dimanche matin dans sa circonscription. « C’est un grand jour qui s’inscrit dans la longue lutte de démocratisation et du retour à l’ordre constitutionnel », a déclaré l’ancienne maire de Bangui (2013-2014) et ancienne présidente de la transition du pays (2014-2016) dans des propos rapportés par la MINUSCA sur Twitter.

La République centrafricaine (RCA) organise ce 27 décembre des élections présidentielle et législatives. Dès six heures du matin, heure locale, les Centrafricains étaient invités à se rendre aux urnes pour choisir leur chef d’Etat et 140 députés.

Des équipes d’observation électorales de la MINUSCA et de l’équipe-pays des Nations Unies en RCA se sont déployées dans différents centres de vote de la capitale Bangui. Composée de trois personnes, chaque équipe a pour objectif de collecter des informations en temps réel sur le déroulement des opérations dans les bureaux de vote et de les transmettre à l’Autorité nationale des élections (ANE). Les informations à collecter par ces équipes concernent notamment la disponibilité du matériel électoral et les dispositifs sécuritaires mis en place.

« Un moment historique »

Les équipes de la MINUSCA ont pu noté un déroulement normal du scrutin dans d’autres bureaux de vote de la capitale, notamment à la mairie de Bangui (1er arrondissement) où s’est rendue la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général de l’ONU en RCA, Denis Brown. « Nous sommes très émus de voir l’affluence de la population. Les électeurs sont ici pour exprimer leur désir de voter, de choisir ceux qui vont les représenter. C’est très discipliné, calme, mais surtout déterminé », a dit Mme Brown qui a aussi fait le tour de quelques bureaux de vote dans les 2e, 4e, et 7e arrondissements.

La Représentante spéciale adjointe a dit la fierté des Nations Unies « de faire partie de ce moment historique ». « Malgré les menaces des groupes armés alliés à quelques acteurs de la classe politique, la population ne cède pas, l’ANE ne cède pas, la communauté internationale ne cède pas et l’ONU ne cède pas », a-t-elle assuré.

Pour le chef des opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, ce dimanche est une « journée importante pour« les Centrafricain(e)s qui feront un pas décisif vers paix la et la stabilité » lors de ces élections.

Le suivi des élections centrafricaines par l’ONU ne se limite pas à Bangui. La Force et la Police MINUSCA sont également déployées dans les différentes préfectures du pays, aux côtés des forces armées et de sécurité intérieure centrafricaines pour s’assurer du bon déroulement du scrutin face aux possibles perturbations de groupes armés. « Les Casques bleus de la MINUSCA ont soutenu le processus dès le début pour encourager des élections pacifiques, crédibles et inclusives », a rappelé M. Lacroix sur Twitter.

A la mi-journée, la MINUSCA a pu constater une situation sécuritaire très calme à Paoua, dans le nord-ouest de la RCA. «La population est sortie massivement pour exercer son devoir civique dans différents centres de vote de la ville », a dit la mission onusienne sur Twitter.

« Même s’il y a des difficultés aujourd’hui, ensemble, nous y ferons face », a assuré Mme Brown qui a tenu à envoyer un message aux Centrafricains en ce jour important « Pour ceux qui sont encore à la maison : venez voter pour votre avenir, pour vos enfants ».