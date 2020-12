Elections au Niger : l’ONU exhorte les forces de sécurité à protéger les civils lors du vote

« À la veille des élections législatives et présidentielles au Niger, le Secrétaire général félicite le gouvernement et le peuple du Niger pour les efforts qu'ils ont déployés afin qu’elles se tiennent dans les délais impartis, et ce en dépit d'importants défis sécuritaires et humanitaires, dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 », a dit son porte-parole, dans une déclaration de presse.

Rappelant le déroulement pacifique des élections locales du 13 décembre, M. Guterres a appelé toutes les parties prenantes nationales à garantir que le scrutin se déroule de manière inclusive, pacifique et sûre. Il a également exhorté les forces de sécurité à tout mettre en œuvre pour protéger la population civile lors du vote.

Les Nigériens sont invités dimanche à élire leur nouveau chef d’Etat et leurs députés. Après deux mandats consécutifs, l’actuel président nigérien, Mahamadou Issoufou, a choisi de ne pas se représenter conformément à la limite imposée par la constitution de ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Le Niger est confronté à d'importants défis sécuritaires et humanitaires communs à ses voisins du Sahel. Par la voix de son porte-parole, le Secrétaire général de l’ONU a réitéré l'engagement des Nations Unies à accompagner les efforts du Niger visant à promouvoir la démocratie et le développement durable.