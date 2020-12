Darfour : la Mission de l’Union africaine et des Nations Unies fermera ses portes le 31 décembre

Dans une résolution adoptée à l’unanimité, les membres du Conseil ont décidé que le retrait de tous les effectifs militaires et civils de cette mission, créée en 2007 dans la région soudanaise du Darfour, commencerait le 1er janvier 2021 et devrait être achevé avant le 30 juin 2021, à l’exception des personnes indispensables à sa liquidation.

Le Conseil autorise, pour la durée du retrait et de la liquidation de la MINUAD, le maintien d’une unité de garde composée d’effectifs existants de la MINUAD, afin de protéger le personnel, les installations et les biens de l’opération.

Selon la résolution, le Conseil prie le gouvernement soudanais de respecter pleinement les dispositions de l’Accord sur le statut des forces jusqu’au départ du Soudan de l’élément final de la MINUAD, en particulier les dispositions relatives à la sûreté et à la sécurité de la MINUAD.

Ces dispositions stipulent que le gouvernement devra prendre les mesures nécessaires pour protéger les membres de la MINUAD et du personnel associé, leur équipement et leurs locaux. Le gouvernement devra aussi veiller à ce que les bases d’opérations restituées par la MINUAD soient utilisées à des fins exclusivement civiles.

Le Conseil de sécurité de l’ONU engage aussi le gouvernement soudanais à conclure rapidement ses enquêtes actuelles sur le pillage de bases d’opérations de la MINUAD précédemment transférées.

Assurer un retrait ordonné et sûr

Le gouvernement devra, en outre, coopérer pleinement avec l’ONU et l’Union africaine pendant le retrait des effectifs et la liquidation de la MINUAD afin d’assurer le retrait « ordonné et sûr » de l’Opération.

Dans le cadre du processus de transition et de retrait de la MINUAD, le Conseil demande par ailleurs à la MINUAD d’établir avec l’équipe de pays des Nations Unies, les dispositions devant permettre à celle-ci de surveiller les activités résiduelles de la coopération programmatique qui avait été engagée par la MINUAD en 2020 mais qui n’a pas encore été mise en œuvre en raison de la pandémie de Covid-19.

La MINUAD est remplacée, dès le 1er janvier 2021, par la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS), créée par le Conseil en juin dernier par sa résolution 2524 (2020). Cette nouvelle mission sera chargée de soutenir la consolidation de la paix, la protection des civils et le rétablissement de l’Etat de droit.