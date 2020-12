Mozambique : 250.000 enfants déplacés menacés par la malnutrition et des maladies mortelles (UNICEF)

L’UNICEF est particulièrement préoccupé par le fait que les services d’eau salubre, d’assainissement et d’hygiène sont insuffisants pour répondre aux besoins croissants des enfants et des familles dans les centres d’hébergement temporaire surpeuplés et dans les communautés d’accueil. Ces services doivent être renforcés et étendus de toute urgence pour prévenir l'épidémie de maladies d'origine hydrique comme le choléra et la propagation de la Covid-19, estime l’agence onusienne.

« En moins de deux ans, les enfants et les familles de Cabo Delgado ont été confrontés à un cyclone dévastateur, des inondations, une sécheresse, des difficultés socio-économiques liées à la pandémie de Covid-19 et au conflit », a déclaré la Directrice exécutive de l'UNICEF, Henrietta Fore.

« Alors que les conditions dans la province se détériorent davantage - en particulier avec le début de la saison des pluies - les systèmes d'eau, d'assainissement et de soins de santé sont de plus en plus sollicités. Les partenaires humanitaires sur le terrain doivent renforcer ces services pour protéger la vie et le bien-être des enfants de la région », a-t-elle ajouté.

Les problèmes de santé comme la diarrhée, qui sont facilement évités et traités, peuvent être mortels pour les enfants déplacés sans accès à l'eau potable et à un assainissement adéquat. « Cela est particulièrement vrai pour les enfants souffrant de malnutrition », alerte l’agence onusienne.

Les catastrophes et conflits liés aux conditions météorologiques au cours des deux dernières années ont contribué à l'insécurité alimentaire et à la faim dans toute la province de Cabo Delgado. Deux enfants sur cinq dans la province souffrent de malnutrition chronique et davantage de cas de malnutrition aiguë sévère sont détectés parmi la population déplacée.

De nombreux enfants ont été témoins ou victimes de violences extrêmes

L'UNICEF étend ses interventions dans le domaine de l'eau et de l'assainissement et soutient les équipes de santé mobiles. Ces équipes visitent les communautés et les centres d'hébergement pour dépister les enfants pour leur état nutritionnel, fournir des traitements vitaux avec des aliments thérapeutiques pour les cas graves et orienter les enfants souffrant de complications médicales vers le centre de santé le plus proche. Les équipes de santé mobiles fournissent également des soins de santé réguliers aux femmes, aux mères et aux enfants, veillant à ce que les services clés tels que les soins prénatals et les cycles de vaccination standard soient respectés.

Les enfants déplacés sont particulièrement vulnérables. Certains peuvent avoir perdu le contact avec leur famille ou se retrouver dans des situations à haut risque qui peuvent les exposer à des violences physiques et psychologiques. De nombreux enfants ont été témoins ou victimes de violences extrêmes ou ont même perdu des membres de leur famille proche dans des meurtres et des enlèvements brutaux. Ils ont besoin d'une réponse de protection complète comprenant un soutien psychosocial après avoir vécu de tels événements traumatisants.

L'UNICEF et ses partenaires gèrent des espaces adaptés aux enfants où les enfants déplacés peuvent profiter d'activités dans un environnement sûr et sécurisé, tandis que des animateurs formés peuvent identifier ceux qui ont besoin de soins plus spécialisés. L’agence onusienne estime urgent d'élargir le réseau de travailleurs sociaux qualifiés qui peuvent rendre visite aux enfants survivants et à leusr familles pour offrir un soutien psychosocial et des aiguillages vers les services de protection et sociaux.

Pour 2021, l'UNICEF lance un appel à 52,8 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires les plus urgents au Mozambique, dont 30 millions de dollars dans le cadre du plan d'intervention humanitaire pour la province de Cabo Delgado.