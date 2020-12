Israël-Palestine : l’ONU appelle à renouer le dialogue pour sortir de la « réalité d’un seul État »

« Malgré tous nos efforts collectifs, le seul moyen de sortir de la réalité d’un seul État à laquelle nous sommes de plus en plus confrontés sur le terrain est l’engagement entre les parties et non la violence », a déclaré M. Mladenov devant les membres du Conseil.

En l'absence de négociations constructives, le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient a dit avoir œuvré à la défense du consensus international selon lequel l'objectif est une solution à deux États.

« J'ai mis en garde contre les dangers de l'érosion du statu quo, soutenu les efforts de réconciliation intra-palestiniens et, surtout axé nos efforts sur la diplomatie préventive », a dit M. Mladenov en défense de son bilan.

Il a estimé qu’avec l’Égypte et l’appui du Qatar et d’autres membres de la communauté internationale, l’ONU a joué un rôle central dans la prévention d’une nouvelle guerre dévastatrice dans la bande de Gaza bien que la situation sur place reste fragile et que le risque d’une escalade majeure demeure alors que la crise humanitaire, économique et sanitaire n’a pas disparu.

Dans son dernier rapport au Conseil de sécurité, M. Mladenov a dénoncé la poursuite de la colonisation israélienne en Cisjordanie ainsi que les violences dont sont victimes les civils aussi bien côté israélien que côté palestinien.

Le nombre total des unités de colonisation développées en 2020 est à égalité avec celui de 2019, malgré une interruption de huit mois, a déclaré le Coordonnateur spécial, précisant que 50% de ces logements sont situés bien à l’intérieur de la Cisjordanie, dans des zones cruciales pour la viabilité et la contiguïté d’un futur Etat palestinien et en violation flagrante des résolutions des Nations Unies et du droit international.

« Les colonies entérinent l’occupation par Israël et compromettent la solution à deux Etats », a affirmé M. Mladenov. Il a appelé les autorités israéliennes à faire cesser immédiatement la progression de la colonisation, ainsi que la démolition de propriétés palestiniennes.

Il s’est dit profondément préoccupé par la poursuite des violences liées aux colons en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, et appelé les autorités israéliennes à respecter le droit international pour protéger les Palestiniens de ces violences et faire en sorte que les agriculteurs palestiniens puissent accéder librement et en toute sécurité à leurs terres.

L’envoyé de l’ONU a également dénoncé les tirs aveugles de roquettes et de mortiers vers les centres de population civile israélienne par le Hamas, le Jihad islamique palestinien ou d’autres, et demandé que ces tirs cessent « immédiatement ».

Côté palestinien, M. Mladenov a jugé « profondément regrettable » qu’aucun accord n’ait été conclu concernant la tenue d’élections présidentielle et législatives « qui se font attendre depuis trop longtemps ». Il a encouragé les parties palestiniennes à surmonter les différences notables dans le cadre des efforts de réconciliation menés par l’Égypte.

La reprise du dialogue entre Israéliens et Palestiniens doit être accompagné de mesures concrètes

Concernant le processus de paix au sens large, le Coordonnateur spécial a exhorté les Israéliens, les Palestiniens, les États de la région et la communauté internationale au sens large à prendre des mesures pratiques pour permettre aux parties de reprendre le dialogue.

« De telles mesures doivent également s’accompagner d’actions concrètes pour restaurer un horizon politique légitime pour mettre fin au conflit », a-t-il dit. « Le Quartet pour le Moyen-Orient (Etats-Unis, Russie, Union européenne et ONU) - aux côtés de partenaires arabes - et les dirigeants israéliens et palestiniens, doivent travailler ensemble pour reprendre la voie de négociations constructives », a-t-il ajouté.

Sur le plan économique, M. Mladenov a souligné qu’Israéliens et Palestiniens peuvent prendre des mesures immédiates pour faciliter la circulation des marchandises à l'intérieur et à l'extérieur de Gaza et permettre l'augmentation du commerce entre la bande de Gaza, Israël et la Cisjordanie.

Pour sa dernière intervention devant le Conseil en qualité de Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov a rappelé que les Israéliens et les Palestiniens vivent depuis trop longtemps en conflit. « Nous devons persévérer dans nos efforts pour empêcher une escalade violente et encourager les dirigeants des deux côtés à prendre des mesures pour permettre un retour aux négociations », a-t-il dit.

« Nous restons guidés par la position claire et inébranlable des Nations Unies selon laquelle seule une solution à deux États qui réalise les aspirations nationales légitimes des Palestiniens et des Israéliens, conformément aux résolutions de l'ONU, au droit international et aux accords antérieurs, peut conduire à une paix durable entre les deux peuples », a-t-il rappelé.

« Ce conflit n’est pas seulement un conflit sur la terre, car les deux peuples ont le droit d’appeler Israël et la Palestine leurs maisons. Ce n'est pas seulement un conflit historique - personnel et collectif. C'est un conflit sur le droit même de deux nations de coexister », a dit M. Mladenov qui après cinq années de médiation cèdera son poste en janvier à Tor Wennesland, l’actuel Envoyé spécial de la Norvège pour le processus de paix au Moyen-Orient.