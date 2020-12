Somalie : l’ONU condamne une attaque meurtrière dans le centre du pays

Selon des informations rapportées par la presse, des centaines de personnes étaient rassemblées vendredi dans un stade de la ville de Galkayo, dans la région de Mugdu, et attendaient la visite du Premier Ministre somalien, Mohamed Hussein Rolbe, lorsqu’une attaque-suicide a été déclenchée. Cette dernière a été revendiquée par le groupe terroriste shebab.

De nombreuses personnes ont été tuées et blessées dans cette attaque. Trois hauts responsables de la sécurité somalienne font partie des victimes.

Par la voix de son porte-parole, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a fermement condamné cette attaque dans une déclaration de presse publiée samedi.

L’attaque a également été condamnée par la Mission des Nations Unies en Somalie (UNSOM). « Cet acte repréhensible est une attaque contre le peuple et les dirigeants du nord et du sud de Galkayo qui ont œuvré très durs pour y maintenir la paix ces derniers années », a déclaré vendredi James Swan, le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en Somalie, dans un communiqué de presse.

Le Secrétaire général de l’ONU et son Représentant spécial en Somalie ont demandé que les auteurs de cette attaque soient traduits en justice.

M. Swann et l’équipe des Nations Unies en Somalie ont tenu à rendre hommage au peuple de la ville Galkayo « qui tient tête face à un tel outrage » et qui est divisée entre deux clans. « Nous croyons qu’une telle violence haineuse ne les empêchera pas, ni leurs concitoyens somaliens de poursuivre leur chemin vers la paix, la réconciliation et la stabilité », a ajouté le Représentant spécial.

Des propos dont s’est fait écho le Secrétaire général de l’ONU qui a réitéré « l’engagement entier » des Nations Unies à soutenir le peuple et le gouvernement somaliens dans leur combat contre le terrorisme, l’extrémisme violent et le crime organisé « afin de construire un pays stable, pacifique et prospère ».

M. Guterres et la famille des Nations Unies en Somalie ont transmis leurs condoléances aux familles des victimes de l’attaque et souhaité un prompt rétablissement aux personnes blessées.