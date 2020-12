Royaume-Uni : l’UNICEF soutient une aide alimentaire d’urgence pour des enfants ayant faim

C’est la première fois en plus de 70 ans d’histoire de l’UNICEF que l’agence intervient pour aider des personnes vulnérables dans ce pays, a indiqué Anna Kettley, Directrice des programmes au bureau de l’UNICEF au Royaume-Uni.

L'agence onusienne a accordé des subventions à 30 projets communautaires pour atteindre entre 10.000 et 15.000 jeunes jusqu'à la fin du programme en avril 2021, a-t-elle indiqué dans un communiqué mercredi.

Un peu plus de 1 million de dollars seront octroyés au total.

Cela comprend une promesse de don de 34.000 dollars pour aider à livrer des petits-déjeuners à 13.500 enfants dans 25 écoles du sud de Londres pendant les deux semaines de vacances de Noël et pendant les vacances de février.

« Ce financement aidera à bâtir des communautés plus fortes alors que l'impact de la pandémie s'aggrave », a déclaré Mme Kettley, qui a appelé à une solution à plus long terme « pour s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté alimentaire, afin qu'aucun enfant ne souffre de la faim ».

2,4 millions d’enfants britanniques en situation d’insécurité alimentaire avant la pandémie

L'UNICEF a décrit la pandémie de Covid-19 comme « la crise la plus urgente affectant les enfants depuis la Seconde guerre mondiale ».

Même avant que la pandémie ne frappe, l’agence onusienne a indiqué qu'environ 2,4 millions d'enfants britanniques étaient déjà en situation d'insécurité alimentaire.

La situation s'est aggravée depuis mars 2020 et les familles ont du mal à joindre les deux bouts et à accéder à la nourriture, dans un contexte de ralentissement économique mondial et de pertes d'emplois.

Le programme d'aide alimentaire - en collaboration avec le partenaire local School Food Matters - s'appuie sur un programme de petit-déjeuners lancé plus tôt cette année. Il a duré 18 semaines pendant le confinement au printemps et les vacances d'été, fournissant un soutien vital aux enfants dans le besoin, a déclaré l'UNICEF.

« Les initiatives communautaires joueront un rôle essentiel », a déclaré Mme Kettley. « Nous espérons soutenir les familles au niveau local afin que les enfants puissent continuer à bien manger pendant cette période de crise ».