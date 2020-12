La cheffe des droits de l'homme de l'ONU consternée par l’exécution de l’Iranien Rouhollah Zam

« Sa condamnation à mort et son exécution par pendaison sont emblématiques d'un schéma d'aveux forcés extorqués sous la torture et diffusés sur les médias d'État, utilisés comme base pour condamner des personnes », a déclaré Michelle Bachelet dans un commentaire adressé à la presse.

« En outre, de sérieuses inquiétudes ont été exprimées quant au fait que l'arrestation de M. Zam en dehors du territoire iranien pourrait être considérée comme un enlèvement et que son transfert ultérieur en Iran pour y être jugé pourrait ne pas avoir respecté les garanties d'une procédure régulière », a-t-elle poursuivi.

Rouhollah Zam a été pendu samedi 12 décembre en Iran. Arrété en octobre 2019, Il avait été reconnu coupable d’avoir joué un rôle actif dans les manifestations de 2017-2018 en Iran.

Non respect des normes internationales

« De nombreux militants et manifestants en Iran ont été condamnés à de longues peines de prison ou à la peine de mort pour avoir exercé leurs droits fondamentaux à l'issue de procès qui n'ont pas respecté les normes internationales en matière de procédure régulière », a souligné Mme Bachelet.

« Il s'agit là de graves violations des obligations de l'Iran au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la vie. La violation des garanties d'un procès équitable dans le cadre de procédures aboutissant à l'imposition de la peine de mort rendrait la sentence de nature arbitraire », a-t-elle ajouté.

J'appelle les autorités iraniennes à cesser immédiatement leur recours alarmant et croissant à la peine de mort - Michelle Bachelet

La Haut-Commissaire a appelé également le gouvernement à libérer immédiatement toutes les personnes détenues arbitrairement pour avoir exercé leurs droits fondamentaux.

« Je condamne et m'oppose à l'application de la peine de mort en tant que politique en toutes circonstances et dans tous les cas. Elle est tout simplement inconciliable avec la dignité humaine, est trop souvent arbitraire dans son application et les erreurs ne peuvent plus jamais être réparées », a-t-elle déclaré .

«En vertu du droit international des droits de l'homme, si elle est appliquée, la peine de mort doit être limitée aux crimes les plus graves, impliquant un homicide volontaire, et après des procédures respectant pleinement les garanties d'un procès équitable, l'appel et le droit de demander la clémence - des conditions cumulatives qui ne sont manifestement pas remplies dans le cas de Rouhollah Zam », a conclu la Haut-Commissaire aux droits de l’homme.