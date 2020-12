Libye : des pourparlers économiques se tiendront les 14-15 décembre à Genève (ONU)

« Stephanie Williams, Représentante spéciale par intérim du Secrétaire général de l’ONU et cheffe de la Mission des Nations Unies en Libye (MANUL), accueillera un groupe de travail économique les 14 et 15 décembre à Genève, pour convenir de réformes politiques essentielles », a déclaré vendredi lors d’un point de presse, Alessandra Vellucci, une porte-parole de l’Office des Nations Unies à Genève.

Les pourparlers, qui se dérouleront au Palais des Nations à Genève, seront coprésidés par l’Égypte, l’Union européenne et les États-Unis, et comprendront des représentants « des principales institutions financières libyennes ». « Ces efforts visent à répondre aux besoins du peuple libyen et à établir un arrangement économique plus durable et plus équitable », a-t-elle ajouté.

Le dialogue politique organisé en novembre dernier Tunisie avait donné lieu à une feuille de route politique, comprenant la tenue d’élections prévues le 24 décembre 2021, à l’occasion du 70e anniversaire de l’indépendance de la Libye. Après des années d’instabilité politique et de conflit, la Libye fait des progrès substantiels sur la voie de la paix, avait d’ailleurs affirmé le 19 novembre dernier Mme Williams, lors d’une réunion du Conseil de sécurité.