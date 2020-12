Les habitants des montagnes durement frappés par la faim en raison de la dégradation de la biodiversité et du climat

« Le nombre de personnes vivant dans les zones de montagne et exposées à l'insécurité alimentaire, dans les pays en développement, est passé de 243 à presque 350 millions sur la période 2000-2017 » indique l’étude intitulée « La vulnérabilité des populations des montagnes face à l'insécurité alimentaire: données actualisées et analyse des facteurs ».

L’étude issue de la collaboration entre la FAO, le Secrétariat du Partenariat de la montagne et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, appelle les décideurs et les autres parties prenantes « à renforcer la coopération en vue de réduire la vulnérabilité des populations des montagnes, en particulier des communautés locales et des peuples autochtones, et des plus vulnérables d'entre eux, qui sont souvent les femmes et les enfants ».

⛰️Les montagnes sont importantes pour chacun d’entre nous.



Voici quelques faits qui nous le démontrent 👇🏾#JournéeInternationaledelaMontagne #MountainsMatter pic.twitter.com/n5b9pJHCbj — FAO en français (@FAOenFrancais) December 11, 2020

Montagnes, source principale d’eau douce menacée

Selon l’étude, 60% à 80% de l'eau douce dans le monde prends source dans les montagnes et cette eau qui essentielle pour l'irrigation, l'industrie, l'alimentation, la production d'énergie et la consommation humaine. Il en va de même pour des espèces végétales et animales exploitées par l'agriculture, et sources de nourriture et de pharmacopée, trouvent leur origine dans les zones de montagne.

« Or, les écosystèmes montagneux se fragilisent sous la pression des changements dans l'utilisation des terres, du changement climatique, de la surexploitation, de la pollution, de l'évolution démographique et d'autres facteurs qui menacent les moyens d'existence et la sécurité alimentaire », avertissent la FAO et ses partenaires.

Le changement climatique aggrave les risques de catastrophes naturelles

L’étude signale également que la vulnérabilité des populations de montagne face à l'insécurité alimentaire, dans le monde en développement, est aggravée par les risques de catastrophes naturelles et les conflits armés, qui perturbent les moyens d'existence ou créent des tensions sur les ressources naturelles dont dépendent ces populations.

Le changement climatique a entraîné une dégradation des écosystèmes montagneux et une incidence accrue des catastrophes naturelles, telles que les glissements de terrain et la sécheresse.

Environ 275 millions de ruraux pauvres exposés à l'insécurité alimentaire vivraient dans des régions montagneuses ayant déjà subies des catastrophes naturelles. La dégradation de l'environnement a des répercussions disproportionnées sur les populations des montagnes.

Covid-19 : les restrictions ont amplifié les vulnérabilités

La pandémie de Covid-19 a ajouté une situation d'urgence à des conditions qui étaient déjà difficiles, du fait que les restrictions imposées par les pays ont amplifié les vulnérabilités des communauté montagnardes dont la survie repose sur l'agriculture et le tourisme.

« Dans les régions rurales montagneuses des pays en développement, une personne sur deux ne mange pas suffisamment pour mener une vie saine, et ces personnes subissent maintenant les incidences de la pandémie de covid-19 », a déclaré Mme Maria Helena Semedo, Directrice générale adjointe de la FAO au sujet des conclusions de l'étude, ajoutant que « nous devons protéger nos montagnes et les moyens d'existence qui en dépendent ».

Les auteurs de l'étude commune recommandent d'agir d'urgence contre le changement climatique et pour éliminer l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans les régions de montagne. Ils demandent que soient mises en place des politiques visant à améliorer la résilience des écosystèmes montagneux et à promouvoir des systèmes alimentaires durables qui favorisent l'innovation, la recherche et la participation des communautés.

La Journée internationale de la montagne 2020 vise à souligner la valeur écologique, économique et sociale de la biodiversité des montagnes, un milieu qui abrite 30% des principales zones de biodiversité de la planète.