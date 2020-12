Covid-19 : plus de 73.000 nouveaux décès signalés en une semaine (OMS)

« L’incidence mondiale des nouveaux cas est restée très similaire à celle de la semaine précédente avec un peu moins de 4 millions de nouveaux cas signalés au cours des sept derniers jours », a détaillé l’OMS dans son dernier bulletin épidémiologique dévoilé mardi soir.

Selon les dernières données de l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, les nouvelles infections se sont stabilisées durant la période couverte par le rapport.

De façon générale, presque toutes les régions ont observé un léger recul. Alors que le nombre de nouveaux cas reste élevé en Europe, le nombre de nouveaux décès a diminué pour une deuxième semaine. Dans les Amériques, les nouveaux cas et les décès ont représenté près de la moitié de tous les nouveaux cas et plus d’un tiers de tous les nouveaux décès cette semaine.

Avec plus de 1,2 million d’infection, les États-Unis font partie des cinq pays ayant signalé, la semaine dernière, le plus grand nombre de cas dans le monde. Il s’agit d’une augmentation de 9% par rapport à la semaine précédente. Suivent le Brésil (plus de 295.000 nouveaux cas, soit une hausse de 35%), l’Inde (plus de 251.000 cas, soit une diminution de 15%), la Russie (plus de 191.000 nouveaux cas, soit une hausse de 6%) et l’Italie (plus de 145.000 nouveaux cas, soit une baisse de 20%).

OIT/Marcel Crozet A Annecy, en France, une esthéticienne employée dans un salon de manucure et une cliente portent un masque

L’Europe au 2e rang mondial des nouveaux cas et décès

En Europe, le nombre de personnes qui succombent à la pandémie reste plus important que dans les autres régions. Même si les nouveaux décès ont baissé de 3% et sont désormais inférieurs à la moitié du total dans le monde, ils sont toujours au-dessus de 35.000 sur une semaine.

« Malgré les réductions observées, la Région européenne continue de se classer au deuxième rang mondial pour le nombre de nouveaux cas et de décès (37% et 48% respectivement) », souligne l’OMS.

Le nombre de nouveaux cas en Europe reste élevé, avec plus de 1,4 million de nouveaux cas signalés la semaine dernière. Toutefois, le nombre de nouveaux cas a de nouveau diminué, dans la lignée des quatre dernières semaines, soit une baisse de 10 % par rapport aux sept derniers jours.

Dans les Amériques, le nombre hebdomadaire de nouveaux cas a atteint 1,84 million cette semaine, avec 26.624 nouveaux décès. Ce qui constitue une hausse de 12% et 18% respectivement par rapport à la semaine précédente.

Les États-Unis ont représenté presque deux tiers de tous les nouveaux cas signalés la semaine dernière dans cette région. Les chiffres les plus élevés de nouveaux cas et de décès ont été enregistrés aux États-Unis (1,25 millions de nouveaux cas), au Brésil (295.618 nouveaux cas) et au Mexique (66.095 nouveaux cas).

UNICEF Video Livhuwani Hellen Dzibana, (à droite) une assistante sociale sud-africaine en discussion avec un de ses clients à Johannesburg.

L’Afrique du Sud représente la moitié des nouveaux cas en Afrique

Sur le continent africain, alors que le nombre de nouveaux cas et de décès reste faible par rapport aux autres régions, les nouveaux cas ont augmenté de 9%.

Les nouveaux décès sont restés stables au cours des dernières semaines, soit un peu moins de 1.000 nouveaux décès.

Au cours des sept derniers jours, plus de 53.000 nouveaux cas ont été signalés dans la région africaine, soit une hausse de 9% par rapport à la semaine précédente.

L’Afrique du Sud continue de représenter près de la moitié des nouveaux cas hebdomadaires sur le continent. Et au cours des sept derniers jours, le plus grand nombre de nouveaux cas a été signalé en Afrique du Sud (25.310 nouveaux cas). Suivent l’Algérie (6.290 nouveaux cas), le Kenya (5.379 nouveaux cas) et l’Éthiopie (3.810 nouveaux cas).

Les nouveaux cas ont diminué cette semaine dans les régions de l’Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale. Les décès ont diminué dans la région de la Méditerranée orientale, et augmenté dans la région de l’Asie du Sud-Est.

Selon l’OMS, les cas ont légèrement diminué dans l’ensemble dans la région du Pacifique occidental, tandis que les nouveaux décès ont légèrement augmenté cette semaine.