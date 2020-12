RDC : le HCR vient en aide à plus de 40.000 déplacés et des familles d’accueil dans le Grand Kasaï

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés vient de finaliser une distribution d’aide en espèces au profit de plus de 43.000 personnes déplacées, retournées et membres des familles d’accueil dans les Territoires de Demba, province du Kasaï Central et de Mweka, province du Kasaï, en République démocratique du Congo (RDC).