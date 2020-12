Plural+ : un festival vidéo pour la jeunesse sur la migration, la diversité et l'inclusion sociale

Sélectionnées pour leur couverture de la migration, de la diversité, de l'inclusion sociale et de la xénophobie, les vidéos gagnantes ont été choisies parmi des centaines de soumissions provenant de plus de 70 pays cette année.

« Aujourd'hui, nous avons une raison d'être optimistes. Dans les vidéos que nous regardons, les jeunes nous disent que malgré tous les défis, ils ne renoncent pas à l'avenir et au monde qu'ils veulent », a déclaré le Directeur général de l'OIM, António Vitorino.

« Un monde diversifié, où nous pouvons tous exister, prospérer ensemble malgré et à travers nos différences. Un monde qui est suffisamment grand pour inclure tout le monde, quelle que soit sa culture, sa religion, son sexe ou sa race », a-t-il ajouté.

« Cette année, nous avons reçu plus de 500 vidéos provenant de plus de soixante-dix pays. C'est une nouvelle preuve de la résilience et de la force des jeunes, même dans les moments difficiles », a déclaré le Haut-représentant de l'Alliance des civilisations, Miguel Ángel Moratinos.

« Leur conviction que le monde peut et doit être meilleur, et leur vision créative pour aborder les questions sociales urgentes de la migration, de l'inclusion sociale, de la diversité et de la xénophobie, sont l'essence même de la production de ces courts métrages inspirants et qui incitent à la réflexion », a-t-il expliqué.

La cérémonie virtuelle de remise des prix a débuté par une performance du musicien espagnol de renommée internationale Rafael Aguirre, suivie de la projection des vidéos gagnantes de Plural+.

Jeunes cinéastes du monde entier

Les prix ont été remis par les membres du jury international de PluraL+, composé de Nayeli Chavez-Geller (correspondante à New York, Primer Impacto, Univisión), John Yearwood (rédacteur en chef adjoint, Politico), Thuraya Ismail (secrétaire générale, Mentor Arabia), Louise Kanza (co-fondatrice, Fondation Sophie A. Kanza), José Antonio Bautista (journaliste d'investigation), et Sophia Kianni (conseillère des Nations Unies pour la jeunesse sur le changement climatique).

Les gagnants de la catégorie des moins de 12 ans sont Hachem Hamed et Omar Al-Jallad, de Jordanie, pour leur film 'Islam et mathématiques', dans lequel ils parlent de leur amour pour les mathématiques et de leur souhait que la société soit aussi juste et logique que les équations mathématiques, au lieu de discriminer certains groupes, notamment les musulmans.

Le lauréat de la catégorie 13-17 ans est l'Indien Kulsoom Rizavi, pour son film 'Qui est un réfugié' qui explore les nombreuses étiquettes utilisées à l'encontre des réfugiés et des migrants.

Le lauréat de la catégorie 18-25 ans est Bayan Abutaema, de la Jordanie, pour le film 'ERROR 017', qui aborde les questions de l'exclusion et de la discrimination.

En outre, le prix UNAOC-OIM pour la prévention de la xénophobie a été décerné au film 'Le masque que je ne veux pas porter' de João Maciel, du Brésil, qui explore les questions du racisme et de la discrimination à l'égard des minorités.

Plural + Image du film du Jordanien Bayan Abutaema « Error 017 » qui a remporté la catégorie des 18-25 ans au Plural+ Vidéo Festival.

Nouvelles catégories de prix

Pour l'édition 2020 du Festival de la vidéo jeunesse Plural+, l'OIM et l'UNAOC ont créé deux nouvelles catégories de prix, offrant encore plus de possibilités aux jeunes cinéastes du monde entier d'être reconnus pour leurs visions créatives.

Intitulée 'L'avenir que nous voulons', la première nouvelle catégorie de prix invite les jeunes cinéastes à soumettre des vidéos portant sur l'avenir de la migration, la diversité et l'inclusion sociale . Elle a été créée dans le contexte du 75e anniversaire des Nations Unies et des efforts de l'Organisation pour encourager une conversation mondiale sur le rôle de la coopération mondiale dans la construction de l'avenir que nous voulons.

Le prix a été décerné à 'Dear society : a queer message' de Diego Casillas, du Mexique, dans lequel il partage son rêve d'une société inclusive où tous les individus seraient libres et acceptés par tous, quelles que soient leurs différences.

La deuxième nouvelle catégorie, le prix #forSafeWorship, invite les jeunes à exprimer leurs points de vue et leurs perspectives sur les moyens de favoriser la coexistence pacifique entre les religions et les confessions. Elle a été créée dans le contexte du plan d'action des Nations Unies pour la protection des sites religieux, élaboré par l'UNAOC et lancé en septembre 2019.

Le prix a été décerné à 'Religion is love' de Marcos Magalhães, du Brésil, dans lequel il souligne que toutes les religions portent un message d'amour et d'unité et invite le téléspectateur à se lever #forSafeWorship.

Les autres finalistes ont été récompensés par les nombreuses organisations partenaires de Plural+.

Les vidéos gagnantes seront bientôt disponibles en ligne et seront diffusées dans le monde entier.