Covid-19 : plus de 4 millions de nouveaux cas enregistrés en une semaine (OMS)

Au cours de la semaine dernière (9-15 novembre), le nombre de morts liés au nouveau coronavirus dans le monde a également augmenté de 11%, avec près de 60.000 nouveaux décès signalés. Plus de 80% de ces décès ont été constatés en Europe et dans les Amériques.

Le dernier bulletin épidémiologique de l’OMS montre que parmi les pays ayant signalé le plus grand nombre de cas la semaine dernière figurent les États-Unis qui recensent plus d’un million de nouveaux cas, soit une augmentation de 47% par rapport à la semaine précédente. Suivent l’Inde (306.000 cas, soit une diminution de 5%), l’Italie (242.000 cas, soit une augmentation de 9%), la France (203.000 cas, soit une diminution de 47%) et le Brésil (179.000 cas, soit une augmentation de 57%).

A l’image du Brésil, le continent américain a signalé une forte tendance à la hausse, avec une augmentation de plus de 40% des nouveaux cas au cours de la semaine dernière. Les régions de la Méditerranée orientale, d’Afrique et du Pacifique occidental ont également signalé une hausse du nombre de nouveaux cas. En revanche, l’Asie du Sud-Est a signalé une baisse du nombre de nouveaux cas et de nouveaux décès.

L’Europe représente 46 % de tous les cas et 49 % de tous les décès signalés dans le monde

Bien que l’Europe continue de signaler le plus grand nombre de nouveaux cas au niveau mondial, elle a enregistré une baisse de 10% au cours de la semaine dernière, à la suite d’un renforcement de mesures de santé publique et des mesures sociales. Selon l’OMS, c’est « la première fois en plus de trois mois » que la région enregistre une baisse.

Mais au cours de la semaine dernière, le continent européen a tout de même enregistré 46% de tous les cas de Covid-19 et 49% de tous les décès signalés dans le monde, avec près de 2 millions de nouveaux cas et près de 30.000 nouveaux décès. « Les décès ont continué à augmenter, avec une hausse de 18% la semaine dernière par rapport à la semaine précédente », relève l’agence onusienne.

D’une manière générale, les pays ayant signalé le plus grand nombre de cas au cours de la semaine écoulée sont l’Italie, la France, le Royaume-Uni, la Pologne, la Russie, l’Allemagne, l’Espagne, l’Ukraine, la Roumanie et l’Autriche. Parmi ces 10 pays, c’est l’Autriche qui a enregistré la plus forte hausse, avec une augmentation de 30% des nouveaux cas cette semaine par rapport à la semaine précédente.

Les pays européens ayant les taux de mortalité hebdomadaires les plus élevés, dépassant 60 décès pour un million d’habitants, sont la République tchèque, la Bosnie-Herzégovine, la Belgique, la Macédoine du Nord, l’Arménie, la Hongrie, la Bulgarie, la Pologne, la France, la Croatie et le Monténégro. Le Royaume-Uni a été le premier pays de la région à enregistrer plus de 50.000 décès cumulés.

La Russie a enregistré son plus grand nombre de cas et de décès, avec plus de 150.000 cas (soit 1.038 cas pour 1 million d’habitants) et plus de 2.600 décès signalés la semaine dernière.

Dans la région des Amériques, les cas et les décès continuent d’augmenter, avec une hausse de plus de 40% des cas et de plus de 10% des décès au cours des sept derniers jours. Les États-Unis ont signalé le plus grand nombre de cas dans la région, avec plus d’un million de cas (3.036 cas pour un million d’habitants) au cours de la semaine dernière, soit près de 11 millions de cas cumulés depuis le début de la pandémie.

Augmentation progressive des nouveaux cas en Afrique

Sur le continent africain, l’augmentation progressive du nombre de nouveaux cas hebdomadaires depuis septembre dernier s’est poursuivie, avec 40.990 nouveaux cas signalés, soit une augmentation de 22% par rapport à la semaine précédente. Le taux de mortalité dans la région est resté similaire à celui de la semaine précédente.

L’Afrique du Sud, le Kenya, l’Éthiopie et l’Algérie ont signalé le plus grand nombre de nouveaux cas hebdomadaires sur le continent africain. Alger a d’ailleurs enregistré une forte augmentation (131%) la semaine dernière, avec 5.806 nouveaux cas détectés (132 cas pour 1 million d’habitants) et 114 nouveaux décès signalés. Les autorités algériennes ont également fait état d’une hausse substantielle des hospitalisations en octobre, notamment dans les provinces du nord-est et du centre-nord du pays d’Afrique du Nord.

Non loin de là, dans la région de la Méditerranée orientale, l’incidence des nouveaux cas a continué à augmenter, avec plus de 238.000 nouveaux cas la semaine dernière. Il s’agit d’une hausse de 11% par rapport à la semaine précédente, alors que le nombre de décès signalés était similaire. L’Iran et la Jordanie font partie des pays ayant signalé le plus grand nombre de nouveaux cas dans la région.

Plus de 54,77 millions de cas et 1,3 million de morts dans le monde

De son côté, l’Asie du Sud-Est a observé six semaines de baisse continue du nombre de cas et de décès entre la deuxième moitié de septembre et la fin octobre. Les nouveaux cas hebdomadaires sont passés de plus de 690.000 à environ 380.000. Les nouveaux décès hebdomadaires ont diminué aussi de plus de 9.300 dans la semaine commençant le 14 septembre à moins de 4.600 la semaine dernière.

En Asie du Sud-Est, la tendance régionale continue d’être fortement influencée par l’Inde, qui signale régulièrement le plus grand nombre de cas et de décès dans la région. Après une période de forte baisse, les cas et les décès en Inde se sont stabilisés depuis la fin du mois d’octobre.

Au total, la pandémie de Covid-19 a fait au moins 1.324.249 morts dans le monde depuis l’apparition de la maladie à la fin du mois de décembre 2019. Plus de 54,77 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.