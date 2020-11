Covid-19 : les campagnes de vaccination reprennent en RDC

UNICEF/Josue Mulala

L'agent de santé Arlette Nyange vaccine Amelia, 3 ans, dans le cadre de la première campagne de vaccination contre la polio depuis le début de la pandémie de Covid-19, visant à protéger plus de 3 millions d'enfants dans les provinces de Kinshasa, Maï-Ndombe et Tshopo entre le 15-17 et le 29-31 octobre 2020.