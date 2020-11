Rougeole : plus de 200.000 personnes tuées en 2019 suite à un nombre record de cas (OMS)

La semaine dernière, l'UNICEF et l'OMS ont lancé un appel conjoint à l'action pour éviter les grandes épidémies de rougeole et de polio. Les deux agences de l'ONU demandent 255 millions de dollars supplémentaires au cours des trois prochaines années pour combler les lacunes dangereuses en matière d'immunité contre la rougeole dans les 45 pays les plus exposés à une épidémie imminente.