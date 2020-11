Covid-19 : l’Europe est à nouveau l’épicentre de la pandémie (OMS)

« La région européenne continue à représenter la plus grande proportion de nouveaux cas et de décès au cours des 7 derniers jours », a souligné l’OMS dans son dernier bulletin épidémiologique, ajoutant que ce continent a signalé plus de la moitié (54%) de tous les nouveaux cas et près de la moitié (47%) des nouveaux décès dans le monde.

Selon l’OMS, le nombre de nouveaux cas et de décès signalés en Europe a continué d’augmenter « de manière exponentielle » la semaine dernière.

Il s’agit d’une hausse respective de 11% et 44% de plus de cas et de décès au cours de la semaine écoulée par rapport à la semaine précédente.

L’agence onusienne évoque ainsi « un record du nombre hebdomadaire de cas depuis le début de l’épidémie ». L’Europe a recensé plus de 1,94 million de nouveaux cas cette semaine-là.

En outre, les taux de positivité des tests augmentent régulièrement depuis le mois d’août et ont connu une nette escalade ces dernières semaines. De plus, la plupart des États membres de la région européenne qualifient eux-mêmes leur mode de transmission actuel soit de transmission communautaire (55%, n=34), soit de groupes (clusters) de cas (32%, n=20).

Italie, Royaume-Uni et France parmi les pays ayant notifié le plus grand nombre de cas

Avec exactement, 1.945.154 cas de contaminations et 26.371 décès, l’Europe a enregistré plus de la moitié (54%) de tous les nouveaux cas et près de la moitié (47 %) de tous les nouveaux décès signalés dans le monde. Ce qui porte les chiffres cumulés dans la région à plus de 13 millions de contaminations et 311.000 morts.

Trois pays européens font d’ailleurs partie des cinq pays ayant le plus grand nombre de cas au cours de la semaine écoulée. Il s’agit de l’Italie, du Royaume-Uni et la France. Les deux autres pays qui complètent cette liste sont les États-Unis et l’Inde.

D’une manière générale, le nombre de décès a nettement augmenté au cours des sept derniers jours. La France, l’Espagne et l’Italie ont enregistré le plus grand nombre de nouveaux décès, tandis que la République tchèque, la Belgique et la Slovénie ont signalé les taux de mortalité les plus élevés par habitant.

Par ailleurs, l’Espagne est devenue cette semaine, le sixième pays en termes de nombre de cas dans le monde, enregistrant plus de 2.000 nouveaux cas pour 1 million d’habitants. Cela porte les chiffres cumulés dans le pays à plus de 1,3 million de cas et près de 40.000 décès.

Au cours des dernières semaines, le nombre de patients admis dans les hôpitaux espagnols a augmenté régulièrement. A la date du 6 novembre, 6 des 17 provinces autonomes espagnoles ont atteint un taux d’occupation supérieur à 40% dans les unités de soins intensifs. Et la majorité des foyers affectant 10 personnes ou plus en Espagne continuent d’être localisés dans des maisons de soins pour personnes âgées.

Plus de 1,26 million de morts et plus de 50,81 millions de cas dans le monde

Outre cette inquiétude en Europe méridionale, le bulletin relève aussi une situation préoccupante en Europe du nord.

Dans cette région, c’est le Danemark, qui a enregistré une hausse de l’incidence hebdomadaire des cas de Covid-19, atteignant près de 1.400 nouveaux cas pour 1 million d’habitants (14% d’augmentation par rapport à la semaine précédente).

De plus, 214 cas humains de Covidd-19 ont été identifiés au Danemark depuis juin 2020, avec des variantes du coronavirus (CoV-2 du SRAS) associées à des visons d’élevage, dont 12 cas avec une variante unique, signalés le 5 novembre dernier.

Au total, le nombre de cas de Covid-19 dans le monde a augmenté la semaine dernière de 8% par rapport à la semaine précédente, avec plus de 3,6 millions de nouveaux cas.

Dans le même temps, les nouveaux décès ont augmenté de 21% pour atteindre plus de 54.000. Et depuis décembre dernier, la pandémie a fait au moins 1.263.844 morts dans le monde et plus de 50,81 millions de cas du nouveau coronavirus ont été détectés, selon un décompte établi mercredi par l’OMS.

La région des Amériques a signalé plus d’un million de nouveaux cas la semaine dernière, soit une augmentation de 3% par rapport à la semaine précédente. La région a représenté près du tiers de tous les décès signalés dans le monde au cours de la semaine écoulée (17.289). Les États-Unis, le Brésil, l’Argentine, la Colombie et le Mexique ont signalé le plus grand nombre de nouveaux cas au cours des 7 derniers jours.

L’Afrique a signalé près de 34.000 nouveaux cas et 831 nouveaux décès

Sur le continent africain, le nombre de nouveaux cas continue « d’augmenter très progressivement ».

L’Afrique a signalé près de 34.000 nouveaux cas et 831 nouveaux décès au cours de la semaine dernière.

Selon l’OMS, le nombre de nouveaux décès signalés au cours des sept derniers jours est supérieur de 30% à celui de la semaine précédente. Cela est dû en grande partie par des hausses observées en Afrique du Sud, au Kenya et en Ouganda.

L’Afrique du Sud continue de signaler le plus grand nombre de nouveaux cas et de décès dans la région, représentant près d’un tiers des nouveaux cas et plus de la moitié des nouveaux décès.

L’Afrique fait d’ailleurs partie des trois régions qui ont enregistré les plus fortes augmentations proportionnelles du nombre de décès nouvellement déclarés au cours des sept derniers jours par rapport à la semaine précédente. Avec 30%, l’Afrique (30%) suit l’Europe (44%) et devance la Méditerranée orientale (23%).

La région du Pacifique occidental est la seule région à signaler une diminution du nombre de décès (5 %) cette semaine par rapport à la semaine précédente. Mais bien qu’elle ne représente toujours que 2% du nombre total de cas et de décès dans le monde, cette semaine, la région du Pacifique occidental a enregistré la plus forte augmentation proportionnelle relative des nouveaux cas (19 %) par rapport à la semaine précédente. Elle est suivie par la Méditerranée orientale (18 %) et l’Europe (11 %).