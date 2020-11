Accord de Paris sur le climat : nous sommes sur la bonne voie, il faut juste aller plus vite (ONU)

La moitié du PIB mondial et la moitié des émissions mondiales de CO2 font désormais l’objet d’un engagement « net zéro » et le nombre d'engagements des entreprises a plus que doublé au cours de l'année dernière, s’élevant à plus de 1.100, s’est félicité lundi le Secrétaire général des Nations Unies, lors de l’ouverture d'une série d'entretiens intitulés « Race to Zero » [Course vers Zéro].