Le chef de l’ONU félicite Joe Biden pour son élection à la Présidence des Etats-Unis

Le chef de l’ONU « félicite le Président élu et la Vice-Présidente élue et réaffirme que le partenariat entre les États-Unis et l'ONU est un pilier essentiel de la coopération internationale nécessaire pour relever les défis dramatiques auxquels le monde est confronté aujourd'hui », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse.

Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus a également félicité Joe Biden et Kamala Harris pour leur élection.

« Mes collègues de l’OMS et moi avons hâte de travailler avec vous et vos équipes », a déclaré dimanche le Dr Tedros sur son compte Twitter, ajoutant que « des crises comme la pandémie de Covid-19 montrent l'importance de la solidarité mondiale pour protéger les vies et les moyens de subsistance. Ensemble ! ».

La victoire du candidat démocrate Joe Biden face au Président républicain sortant Donald Trump a été annoncée samedi. Kamala Harris a été élue Vice-Présidente. Ce sera la première fois qu’une femme occupe ce poste aux Etats-Unis.