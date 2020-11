L'ONU plaide pour des stratégies nationales et locales de réduction des risques de catastrophe

D'ici à 2030, on estime que 50% de la population mondiale vivra dans des zones côtières exposées aux inondations, aux tempêtes et aux tsunamis. Selon l'ONU, la mise en place de stratégies et de politiques visant à réduire les conséquences des tsunamis contribuera à renforcer la résilience et à protéger les populations à risque.