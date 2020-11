La ville mexicaine de Guadalajara nommée par l’UNESCO Capitale mondiale du livre 2022

La ville a été sélectionnée pour sa politique globale autour du livre destinée à déclencher un changement social, combattre la violence et bâtir une culture de la paix, a précisé l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) dans un communiqué de presse.

Le programme proposé par Guadalajara se concentre sur trois axes stratégiques : la reconquête des espaces publics grâce à des activités de lecture dans les parcs et autres lieux accessibles; le lien et la cohésion sociale notamment grâce à des ateliers de lecture et d'écriture pour les enfants; et le renforcement de l'identité de quartier à l'aide de liens intergénérationnels, de contes et de poésie de rue.

La ville utilisera des atouts culturels tels que des bibliothèques, des salles de lecture, des librairies, des maisons d'édition indépendantes et son salon international du livre de renommée mondiale, pour améliorer les politiques de prévention de la violence. Ces ressources seront mises à profit pour faire progresser les droits humains, l'égalité des sexes et la culture de la paix parmi les membres du public et exploiter le grand potentiel des livres pour contribuer à la transformation sociale.

Les activités comprendront des événements littéraires en collaboration avec des écrivains latino-américains, un projet artistique sur la tour de Babel, des événements reliant le théâtre et la musique à la littérature et l'utilisation de la radio locale pour des lectures de poésie.

L'année des célébrations commencera le 23 avril 2022, à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur.

Les villes désignées comme capitale mondiale du livre de l'UNESCO s'engagent à promouvoir le livre et la lecture et à organiser des activités tout au long de l'année. En tant que vingt-deuxième ville à porter le titre depuis 2001, Guadalajara succède à Tbilissi (2021) et Kuala Lumpur (2020).