Autriche : l’ONU condamne les attaques meurtrières à Vienne

Selon les dernières informations rapportées par la presse, quatre personnes ont été tuées et 18 autres blessées, dont un membre des forces de sécurité, dans ces fusillades. Un assaillant a été abattu, qualifié par le ministre de l’intérieur autrichien de « sympathisant de [l’organisation] l’Etat islamique ».

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres suit avec la plus grande inquiétude la situation à Vienne.

« Le Secrétaire général condamne fermement ces attaques et réaffirme la solidarité de l’ONU avec le peuple et le gouvernement autrichiens », a déclaré son porte-parole dans un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi.

« Nos pensées vont aux familles et à toutes les personnes affectées », a, pour sa part, déclaré Amina J. Mohammed, la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies. « Je me joins au Secrétaire général de l’ONU pour exprimer ma solidarité et ma sympathie au peuple et au gouvernement autrichiens », a dit Mme Mohammed sur Twitter.

Le Haut Représentant pour l'Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC), Miguel Ángel Moratinos, a fait part de sa « consternation et de son choc » après ces attentats terroristes.

« Le Haut Représentant condamne sans équivoque le crime ignoble et souligne que de tels actes de terreur sont intolérables et totalement injustifiables », a déclaré sa porte-parole dans un communiqué publié au lendemain des attaques.

M. Guterres et M. Moratinos ont présenté leurs sincères condoléances aux familles des victimes de l’attaque et souhaité aux blessés un prompt rétablissement.

« La haine, la violence et la terreur ne doivent jamais gagner »

Vienne accueille l'un des quatre sièges de l'ONU dans le monde, les trois autres étant New York, Vienne et Nairobi, et plusieurs bureaux du système des Nations Unies.

« Mon cœur va aux victimes et à tous ceux qui ont été touchés par cette horrible attaque dans notre ville hôte », a affirmé Ghada Fathi Waly, la Directrice générale de l’Office des Nations Unies à Vienne (ONUV).

« Nous, aux Nations Unies à Vienne, soutenons le peuple autrichien en cette période tragique et difficile », a ajouté sur Twitter Mme Waly qui dirige également l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) basé dans la capitale autrichienne.

« La haine, la violence et la terreur ne doivent jamais gagner », a souligné, de son côté, Lassina Zerbo, le Secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) dont le siège est également à Vienne.