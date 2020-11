Covid-19 : en France, la ville de Brest lutte contre l’insécurité alimentaire durant la pandémie

« À Brest, nous avons choisi d’agir avec vigueur, avec tous les acteurs concernés à nos côtés, pour que cette crise sanitaire mondiale et ses conséquences sur notre territoire ne soient pas non plus à l’origine d’une forte crise sociale », explique François Cuillandre, le maire de cette ville de plus de 140 000 habitants.

« Nous comprenons tous combien les conséquences sont déjà très dures pour les plus faibles et les plus pauvres d’entre nous. Le virus met tout le monde en danger. Il menace nos actions collectives, notre vivre ensemble, notre façon de former la société », dit le maire. « Chaque jour, nous voyons combien c’est plus difficile pour les plus fragiles d’entre nous. Cela nous oblige à continuer à renforcer nos actions de solidarité. »

Pendant la pandémie de Covid-19, Brest a élargi son approvisionnement alimentaire d’urgence en lançant un système d’orientation en vue d’identifier les personnes les plus vulnérables et de distribuer à certaines familles des bons alimentaires à utiliser dans la majorité des épiceries.

Malgré les différents programmes de protection sociale mis en place, la fermeture des marchés s’est avérée problématique car les consommateurs et les producteurs locaux dépendaient fortement des marchés de proximité.

Brest et la chambre d’agriculture ont donc collaboré pour mettre en place une carte interactive des producteurs alimentaires locaux. Intégrée à la plateforme numérique, elle permet aux résidents d’identifier les fournisseurs d’aliments nutritifs. La carte indique l’emplacement des producteurs, le type de produits proposés, les modalités de commande, les options de livraison et/ou de collecte ainsi que leurs coordonnées. La carte est largement diffusée sur leurs sites web et les médias sociaux.

Le droit à une alimentation saine est un objectif auquel tous les niveaux des pouvoirs publics doivent s’atteler, docteur Hans Henri P. Kluge, Directeur régional de l’OMS pour l’Europe

« La ville de Brest a pris des mesures proactives et efficaces pour assurer la sécurité alimentaire de ses habitants. explique Dr Hans Henri P. Kluge, Directeur régional de l'OMS Europe. « Cet exemple illustre parfaitement comment les pouvoirs publics peuvent prendre soin de leur population pendant une crise nationale ».

Les mesures politiques prises par les autorités de la ville de Brest en vue de protéger l’approvisionnement alimentaire pendant la pandémie s’appuie sur leur engagement actuel en faveur d’une alimentation saine et durable pour tous et ce, dans le cadre du Projet alimentaire métropolitain. Ce projet vise à améliorer l’accès à une alimentation saine et produite localement à un prix abordable.

@Florence Westergard Les marchés comme celui-ci sont importants pour garantir une alimentaire saine et une sécurité alimentaire aux populations en temps de pandémie

D’autres initiatives en cours

D’autres initiatives sont en cours comme l’aménagement de jardins potagers communautaires, la transition vers des produits biologiques dans les cantines scolaires, et la création d’un supermarché coopératif. Brest privilégie la coproduction et la participation communautaire, notamment par le biais de pique-niques de consultation locale. Ses programmes visent également à défendre d’autres questions transversales pertinentes pour assurer un écosystème alimentaire sain, telles que l’emploi, la qualité de l’eau et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Si les restrictions imposées en vue de lutter contre la Covid-19 peuvent compromettre l’accès des populations à une alimentation saine dans l’immédiat et dans la durée, les mesures prises par les villes pendant la pandémie peuvent contribuer à atténuer ces problèmes.

Les autorités locales peuvent s’employer à promouvoir l’accès à une alimentation saine pendant la pandémie, tout en examinant la durabilité de ces mesures et la manière dont elles peuvent s’inscrire à plus long terme dans les politiques et les programmes relatifs à la nutrition et aux systèmes alimentaires locaux.