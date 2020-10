Fermeture de camps de déplacés en Iraq : l’ONU prône un retour sûr, volontaire et durable

La lauréate du prix Nobel de la paix et victime d’esclavage sexuel aux mains de l’Etat islamique en Iraq et au Levant (EIIL/Daech), Nadia Murad, a lancé un poignant appel à la communauté internationale lundi pour qu’elle agisse immédiatement afin de retrouver et libérer les plus de 2.800 femmes et enfants yézidis qui se trouvent toujours entre les mains de Daech.