La pandémie a entraîné la perte de quatre mois d'études pour les étudiants des pays pauvres

La crise mondiale du coronavirus a plus affecté l'éducation des enfants des pays pauvres que celle des étudiants des pays à revenu élevé. Et l'une des raisons était l'accès aux ordinateurs et autres dispositifs d'enseignement à distance.

Cette conclusion est tirée d'une étude conjointe du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et de la Banque mondiale.

L'analyse a pris en compte les plans de réouverture des écoles, les mesures de santé et de financement, ainsi que le temps perdu à fermer des écoles, en plus du soutien aux élèves, aux parents et aux enseignants.

La durée moyenne de la perte de scolarité était de quatre mois dans les pays à faibles et moyens revenus et d'un mois et demi dans les pays à hauts revenus.

Le responsable de l'éducation de l'UNICEF, Robert Jenkins, a commenté les disparités d'apprentissage entre les étudiants ayant accès à la technologie et ceux qui ne disposent pas de ressources d'enseignement à distance. Pour lui, la priorité donnée à la réouverture des écoles et au rétablissement des classes manquantes est essentielle pour améliorer la situation des élèves après la crise de la pandémie.

L'étude de la Banque mondiale et des agences des Nations Unies s'est basée sur les résultats de recherches nationales sur la réponse à Covid-19, menées dans près de 150 pays entre juin et octobre.

© UNICEF/Bona Khoy Des filles d'une école au Cambodge se lavent les mains avec de l'eau provenant d'une installation WASH mise en place par l'UNICEF

Manque d'enseignement à distance

Les étudiants des pays à faibles et moyens revenus ont eu moins de chances d'accéder à l'enseignement à distance, ont été moins susceptibles de perdre leur formation et risquent de subir des retards dans la réouverture des écoles et d'autres désavantages.

Un pays à faible revenu sur cinq a indiqué que les journées d'apprentissage à distance étaient comptées comme des journées scolaires officielles

Un pays à faible revenu sur cinq a indiqué que les journées d'apprentissage à distance étaient comptées comme des journées scolaires officielles

L'enquête indique également que plus des deux tiers des pays analysés ont déjà repris les cours en face à face, soit totalement soit partiellement. Et une école sur quatre a manqué la date de réouverture ou ne devrait pas reprendre les cours.

La plupart de ces cas, là encore, se situent dans des pays pauvres.

Autre fait : un pays à faible revenu sur cinq a déclaré que les jours d'apprentissage à distance étaient comptés comme des jours d'école officiels.

Dans 79 pays, près de 40 % des pays à faibles et moyens revenus interrogés ont enregistré des baisses ou prévoient des réductions du budget national de l'éducation pour cet exercice ou le prochain.

Si la plupart des pays indiquent que l'apprentissage scolaire est contrôlé par les enseignants, 25 % des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire ne sont pas en mesure de suivre l'apprentissage à distance avec les étudiants.

© UNICEF/Raphael Pouget Des étudiantes mauritaniennes retournent à l'école après plusieurs mois de fermeture des écoles en raison de la COVID-19.

Manque de ressources

L'une des constatations les plus graves est le manque de ressources dans la moitié des pays à faible revenu pour les mesures de sécurité telles que des lieux et du matériel pour se laver les mains, la distanciation sociale et l'équipement de protection pour les étudiants et les enseignants. Dans les pays à revenu élevé, cela ne se produit que chez 5 % des répondants.

La Représentante de l'UNESCO, Stefania Giannini, a déclaré que la pandémie avait aggravé les différences entre pays riches et pays pauvres dans le domaine de l'éducation, mais qu'avec les bons investissements, ces écarts pouvaient être réduits.

Lors d'une réunion au Ghana la semaine dernière, près de 70 ministres de l'éducation et 15 chefs d'État et de gouvernement ont promis de faire plus pour protéger les écoles et les enseignants lors de la rentrée scolaire et pour combler le fossé numérique.

Les recherches menées par les agences des Nations Unies et la Banque mondiale ont montré que presque tous les pays ont adopté l'enseignement à distance au cours des derniers mois, beaucoup utilisant la radio, la télévision et même des documents scolaires, qui ont été livrés à domicile ou pris par les élèves.

L’étude montre également que 90 % des pays interrogés utilisent des téléphones portables ou fournissent un accès à Internet aux étudiants, mais la qualité et la couverture de l'accès varient considérablement.

Six pays sur dix, pour la plupart à revenu élevé, ont fourni un soutien scolaire à domicile, et 40 % des nations ont fourni un soutien psychosocial.

Le Directeur de l'éducation de la Banque mondiale, Jaime Saavedra, a mis en garde contre les inégalités en matière d'éducation entre les pays riches et les pays pauvres qui existaient avant la pandémie. Pour lui, il est temps d'inverser les pertes et d'éviter les conséquences de ces inégalités pour les étudiants.