L’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient encourage le recours à la diplomatie pour éviter une escalade à Gaza

L’envoyé de l’ONU a encouragé le recours à la diplomatie préventive pour éviter l’escalade de la violence et la guerre à Gaza, pour améliorer la situation économique et sociale et sanitaire, ainsi que pour moderniser des relations économiques entre Israël et la Palestine.

Lors de cette réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, M. Mladenov a souhaité un engagement résolu de la communauté internationale pour aider à rétablir des négociations crédibles en vue d’une solution à deux États.

Il a, en revanche, rappelé que le leadership des autorités israéliennes et palestiniennes était nécessaire pour résoudre la situation, notant qu’Israël avait accru ses restrictions dans la bande de Gaza et instauré l’état d’urgence dans les territoires palestiniens occupés.

Mentionnant l’aide apportée par l’ONU dans la réponse à la pandémie, dont plus de 100.000 tests, et des dizaines de respirateurs et machines d'oxygénothérapie, le Coordonnateur spécial a insisté sur le fait que l’ONU ne « peut prendre en charge les responsabilités des autorités palestiniennes et israéliennes » et ne peut s’acquitter de cette tâche qu’à titre provisoire.

Il a en outre demandé plus d’aide des États membres en raison de la situation économique locale, qui « sape la viabilité de l’Autorité palestinienne ».

Il a noté que le refus par l’Autorité palestinienne de la coordination économique et sociale avec Israël avait provoqué un effondrement de ses recettes fiscales, induisant une situation grave, dont la médiation de l’ONU pourrait favoriser la résolution.

La pandémie de Covid-19 se nourrit de l’instabilité

Le Coordonnateur spécial a aussi déploré la construction par Israël de 5.000 logements, à 85% situés en dehors de la zone légale.

Selon l’envoyé de l’ONU, il s’agit d’un acte de colonisation qui sape la solution à deux États, provoque des déplacements de population et des démolitions de structures et nuit à un rapprochement des deux parties.

En conclusion, M. Mladenov a rappelé que la pandémie de Covid-19 « se nourrit de l'instabilité et se développe en l'absence d'une approche cohérente et coordonnée pour la contenir ».

« L'ONU continuera de plaider pour une coopération accrue en réponse à l'urgence sanitaire, notamment en exhortant les parties à travailler ensemble pour atténuer les risques, sauver des vies et éviter les actions unilatérales qui sapent ces efforts », a-t-il ajouté.