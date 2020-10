75 ans après sa fondation, la mission des Nations Unies est plus importante que jamais

Les pays qui ont signé la Charte des Nations Unies le 24 octobre 1945 souhaitaient préserver les générations futures d'une troisième guerre mondiale et éviter les conflits. 75 ans plus tard, Roselyn Akombe, fonctionnaire à la division politique et médiation du Département des affaires politiques et de consolidation de la paix des Nations Unies (DPPA), revient sur le travail de l’ONU en faveur de la prévention des conflits.