Covid-19 : à l’approche de l’hiver, « les prochains mois seront difficiles », alerte l’OMS

« Alors que l’hémisphère nord entre en hiver, les cas s’accélèrent, notamment en Europe et en Amérique du Nord », a alerté le Directeur général de l’OMS, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un point de presse virtuel depuis Genève.

Le chef de l’OMS est encouragé de voir de nombreux dirigeants communiquer avec leurs populations sur les mesures ciblées nécessaires pour ralentir la propagation du virus et protéger les agents de santé et les systèmes de santé.

« À mesure que les cas augmentent, le nombre de personnes ayant besoin de lits dans les hôpitaux et les soins intensifs augmente également », a-t-il, toutefois, alerté.

Selon l’OMS, les infirmières et les médecins ont aujourd’hui une bien meilleure compréhension de la meilleure façon de traiter les personnes infectées par le coronavirus qu'au tout début de la pandémie. « Cependant, lorsque la capacité de l'hôpital est atteinte et dépassée, c'est une situation très difficile et dangereuse pour les patients comme pour les agents de santé », a prévenu le Dr. Tedros.

L’agence onusienne estime important que tous les gouvernements se concentrent sur les principes fondamentaux qui aident à briser les chaînes de transmission et à sauver des vies et des moyens de subsistance. « Cela signifie une recherche active des cas, des enquêtes sur les clusters, l'isolement de tous les cas, la mise en quarantaine des contacts, la garantie de bons soins cliniques, le soutien et la protection des agents de santé et la protection des personnes vulnérables », a rappelé le Directeur général de l’OMS.

L’humanité est confronté à la pandémie « pour le long terme », a dit le Dr. Tedros, « mais il y a de l’espoir que si nous faisons ensemble des choix intelligents, nous pourrons réduire les cas, nous assurer que les services de santé essentiels continuent et que les enfants peuvent toujours aller à l’école. Nous avons tous un rôle à jouer ».

Distances physiques, port de masques, hygiène des mains, tousser en toute sécurité dans le bras, éviter les foules et rencontrer des gens à l'extérieur lorsque cela est possible et ouvrir les fenêtres et assurez une bonne ventilation avec de l'air qui n’a pas recirculé lorsqu’on doit être à l'intérieur avec d'autres personnes. L’OMS a, de nouveau, rappelé les gestes barrières de base.

« Je sais qu’il y a de la fatigue, mais le virus a montré que lorsque nous baissons la garde, il peut rebondir à une vitesse vertigineuse et menacer les hôpitaux et les systèmes de santé », a rappelé le Directeur général.

À l'approche de l'hiver, le chef de l’OMS a reconnu que « les prochains mois seront difficiles ». « Mais en travaillant ensemble aujourd'hui et en partageant des produits de santé qui sauvent des vies dans le monde entier (…), nous pouvons sauver des vies et traverser cette pandémie », a-t-il assuré.