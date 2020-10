Libye : les vols humanitaires du HCR reprennent après sept mois de suspension

Les personnes évacuées dans la nuit de jeudi à vendredi sont des ressortissants de l’Érythrée, de la Somalie, du Soudan et du Soudan du Sud. Selon le HCR, il s’agit de 16 familles et 15 enfants de moins de 18 ans, dont beaucoup ne sont pas accompagnés ou sont séparés de leurs parents.

La majorité des personnes évacuées vivaient dans la capitale libyenne, Tripoli. Pratiquement toutes (97%) ont connu la détention arbitraire en Libye, que ce soit dans les centres de détention de Tajoura, Zintan ou Triq al Sikka. « Certaines d’entre elles ont été détenues pendant plus de deux ans dans des conditions extrêmement difficiles et ont été récemment libérées grâce à l’action du HCR auprès des autorités libyennes », a déclaré Andrej Mahecic, porte-parole de l'agence onusienne, au cours d’un point de presse à Genève.

Ce vol affrété par le HCR marque la reprise des évacuations humanitaires depuis la Libye après sept mois de suspension. Les vols humanitaires ont dû être interrompus en mars en raison des préoccupations de santé publique liées à la pandémie de coronavirus, qui ont entraîné la suspension du trafic aérien dans de nombreux pays.

Un protocole d’évacuation tenant compte de la Covid-19

« Tous les passagers ont été testés négatifs avant le départ, alors que le nombre de cas de Covid-19 continue d’augmenter en Libye », a ajouté M. Mahecic. Selon un bilan établi vendredi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ce pays d'Afrique du Nord comptabilise 46.676 cas confirmés de Covid-19 dont 681 décès.

Les passagers ont également bénéficié de conseils sur les moyens de se protéger et de rester en bonne santé. Le groupe est actuellement soumis à une mise en quarantaine de deux semaines au Niger et un nouveau test sera effectué, conformément aux mesures sanitaires visant à freiner la propagation du coronavirus.

Au Niger, les réfugiés évacués reçoivent désormais une aide humanitaire dans la structure de transit d’urgence, y compris un hébergement, de la nourriture, des soins médicaux et des cours et activités quotidiennes. Le HCR tente aussi de trouver « des solutions durables à leur sort », telles que la réinstallation. A ce sujet, LlAgence onusienne poursuit son action de plaidoyer auprès des gouvernements afin que ceux-ci mettent à disposition davantage de places de réinstallation et permettent ainsi à un plus grand nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile vulnérables de quitter la Libye.

Dans tous les cas, le HCR estime que la reprise des évacuations aériennes est particulièrement importante maintenant, étant donné la situation volatile en Libye et la propagation rapide du coronavirus. Avec l’impact sanitaire et socio-économique de la pandémie, les réfugiés et les demandeurs d’asile ont de plus en plus de mal à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

OCHA/Giles Clarke Des migrants dans un centre de détention à Tripoli, en Libye, attendant d'être rapatriés dans leur pays d'origine.

3.400 migrants et demandeurs d’asile détenus dans des centres gérés par le gouvernement

Pour le HCR, le vol d’hier est la preuve que malgré la menace posée par le Covid-19, les évacuations depuis la Libye sont possibles dans le cadre d’efforts conjoints, d’une expertise partagée et de protocoles médicaux en place garantissant des transferts sûrs.

Grâce à cette deuxième évacuation aérienne,l'agence onusienne a jusqu’ici pu aider 501 réfugiés vulnérables à quitter la Libye en 2020, dont 221 ont été réinstallés en Europe.

A noter que le mécanisme de transit d’urgence de l’ONU est opérationnel au Niger depuis 2017. Grâce au soutien des autorités nigériennes, le HCR a pu évacuer 3.165 demandeurs d’asile vulnérables depuis la Libye vers le Niger au cours des trois dernières années.

Au total, l'agence onusienne a enregistré à ce jour 45.661 réfugiés et demandeurs d’asile en Libye. Et il estime que plus de 3.400 migrants et demandeurs d’asile sont actuellement détenus dans des centres de détention gérés par le gouvernement libyen, où les conditions sont difficiles et où nombre d’entre eux risquent de subir de graves abus. « Le HCR réitère également son appel aux autorités libyennes pour qu’elles libèrent tous les demandeurs d’asile placés en détention et qu’elles mettent fin à la détention arbitraire », a conclu M. Mahecic.