Tout savoir sur le lavage des mains pour se protéger de la Covid-19

Les virus respiratoires tels que la maladie à coronavirus (Covid-19) se propagent lorsque du mucus ou des gouttelettes contenant le virus pénètrent dans le corps par l’intermédiaire des yeux, du nez ou de la gorge. Les mains sont également l’une des manières les plus courantes de transmettre le virus d’une personne à une autre.

Durant une pandémie, le fait de se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon fait partie des mesures les plus économiques, les plus faciles et les plus importantes pour prévenir la propagation d’un virus.

Voici tout ce que vous devez savoir pour vous laver les mains correctement.

Comment se laver les mains correctement ?

Pour éliminer toutes les traces de virus sur vos mains, il ne suffit pas de vous frotter et de vous rincer rapidement les mains. Voici la marche à suivre, étape par étape, pour vous laver les mains efficacement.

1ère étape : mouillez-vous les mains à l’eau courante.

2e étape : appliquez suffisamment de savon pour recouvrir vos mains mouillées.

3e étape : frottez toute la surface de vos mains, sans oublier le dos des mains et les espaces entre les doigts et sous les ongles, pendant au moins 20 secondes.

4e étape : rincez-vous soigneusement les mains à l’eau courante.

5e étape : séchez-vous les mains avec un linge propre ou avec une serviette à usage unique.

Pendant combien de temps dois-je me laver les mains ?

Vous devez vous laver les mains au minimum pendant 20 à 30 secondes. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, c’est le temps de chanter deux fois la chanson Joyeux anniversaire dans son intégralité.

Il en va de même pour les solutions hydroalcooliques : utilisez une solution qui contient au moins 60 % d’alcool et frottez-vous les mains pendant au moins 20 secondes pour vous assurer de couvrir toute la surface de vos mains.

Quand dois-je me laver les mains ?

Pour prévenir la propagation et la contamination à la Covid-19, vous devez vous laver les mains aux moments suivants :

- après avoir mouché votre nez, toussé ou éternué ;

- après vous être rendu(e) dans un lieu public, notamment les transports en commun, les marchés et les lieux de culte ;

- après avoir touché des surfaces en dehors de chez vous, notamment de l’argent ;

- avant, pendant et après les soins si vous vous occupez d’une personne malade ;

- avant et après avoir mangé.

De manière générale, vous devez toujours vous laver les mains aux moments suivants :

- après être allé(e) aux toilettes ;

- avant et après avoir mangé ;

- après avoir manipulé les poubelles ;

- après avoir touché des animaux, dont les animaux de compagnie ;

- après avoir changé la couche de votre bébé ou avoir aidé votre enfant à utiliser les toilettes ;

- quand vos mains sont visiblement sales.

Comment aider mon enfant à se laver les mains ?

Vous pouvez aider votre enfant à se laver les mains en lui facilitant la tâche, par exemple, en installant un marchepied pour qu’il puisse atteindre l’eau et le savon tout seul. Vous pouvez aussi rendre l’exercice amusant en lui chantant sa chanson préférée pendant que vous l’aidez à se frotter les mains.

Dois-je utiliser de l’eau chaude pour me laver les mains ?

Non, la température de l’eau n’a pas d’importance lorsque vous vous lavez les mains. L’eau froide est tout aussi efficace que l’eau chaude pour tuer les germes et les virus, à condition d’utiliser du savon !

Dois-je me sécher les mains avec une serviette ?

Les germes se propagent plus facilement à partir d’une peau mouillée qu’à partir d’une peau sèche, donc il est important de vous sécher scrupuleusement les mains. Les serviettes en papier ou les linges propres sont le moyen le plus efficace d’éliminer les germes et d’éviter qu’ils se propagent à d’autres surfaces.

Est-il préférable de se laver les mains avec de l'eau et du savon ou d’utiliser une solution hydroalcoolique ?

De manière générale, le lavage des mains à l’eau et au savon et le gel hydroalcoolique sont très efficaces pour tuer la plupart des germes et des agents pathogènes, à condition d’être réalisé ou utilisé correctement.

Le savon détruit le coronavirus en détruisant l'enveloppe extérieure qui le protège. Si vos mains sont sales, vous devez les laver en utilisant de l’eau et du savon.

Les solutions hydroalcooliques sont moins efficaces sur des mains visiblement sales. Les solutions hydroalcooliques sont souvent plus pratiques à l’extérieur, mais elles peuvent être chères ou difficiles à trouver dans des contextes d’urgence. De plus, elles permettent de tuer le coronavirus, mais ne tuent pas tous les types de bactéries et de virus, comme par exemple le norovirus et le rotavirus responsables de diarrhée. Les solutions hydroalcooliques peuvent aussi être toxiques en cas d’ingestion, elles doivent être conservées hors de portée des enfants et utilisées uniquement sous la surveillance d'un adulte.

Que faire si je n’ai pas de savon ?

Si vous n’avez pas de savon et d’eau courante, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique contenant au moins 60 % d’alcool est la meilleure seconde option. L’utilisation d’eau savonneuse ou de cendres peut contribuer à éliminer les bactéries, mais de manière moins efficace.

Si vous devez avoir recours à l’une de ces deux méthodes, lavez-vous les mains le plus vite possible dès que vous avez accès à une installation adaptée et évitez de toucher les gens et les surfaces entre-temps.

Quelles autres mesures puis-je prendre pour enrayer la propagation du coronavirus ?

Pratiquez l’éloignement physique : restez à au moins un mètre des autres, aérez fréquemment les pièces ou laissez les fenêtres ouvertes, évitez de serrer des mains, de prendre les gens dans vos bras et de les embrasser, de partager de la nourriture, des couverts, des verres et des serviettes.

Portez un masque lorsque vous n’êtes pas en mesure de maintenir l’éloignement physique, en particulier dans les espaces clos intérieurs.

Restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien, évitez tout contact rapproché avec des personnes présentant des symptômes comparables à ceux d’un rhume ou de la grippe. Obtenez rapidement un avis médical si vous toussez, ou si vous avez de la fièvre ou des difficultés à respirer, ou si vous observez les mêmes symptômes chez votre enfant.

Ayez les bons réflexes lorsque vous éternuez et toussez : couvrez-vous la bouche et le nez avec le pli du coude ou un mouchoir lorsque vous toussez ou éternuez, puis jetez immédiatement le mouchoir usagé et lavez-vous les mains.

Évitez de vous toucher le visage (bouche, nez, yeux).

Nettoyez les surfaces susceptibles d’avoir été en contact avec le virus et, de manière générale, nettoyez les surfaces plus fréquemment (en particulier dans les lieux publics).

Tenez-vous au courant des dernières informations en consultant celles fournies par vos autorités sanitaires locales ou celles disponibles sur le site internet de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).