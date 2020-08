Beyrouth : « Plus vite nous agirons, mieux nous pourrons réduire la souffrance humaine », déclare la cheffe adjointe de l'ONU

« L'explosion à Beyrouth mardi dernier a choqué le monde entier », laissant des quartiers aplatis, une grande partie des réserves de céréales du Liban anéanties, six hôpitaux endommagés ou détruits, des centaines de milliers de personnes sans abri - dont beaucoup d'enfants, a déclaré la Vice-Secrétaire générale lors de la téléconférence des donateurs, organisée conjointement par le président français Emmanuel Macron et l'ONU.

L'explosion à Beyrouth mardi dernier a choqué le monde entier - Amina Mohammed, Vice-Secrétaire générale de l'ONU

La conférence a été convoquée pour mobiliser l'aide et le soutien internationaux à la suite de l'explosion massive survenue la semaine dernière dans le port de Beyrouth, qui a tué quelque 150 personnes, blessé des milliers d'autres et causé des destructions dans une grande partie de la ville.

La cheffe adjointe de l'ONU a présenté ses condoléances à ceux qui ont perdu des êtres chers, et a souhaité un rétablissement complet aux milliers de blessés.

« Par-dessus tout », a-t-elle déclaré, « je m'engage à ce que les Nations Unies s'engagent à aider le peuple libanais de toutes les manières possibles ».

Depuis l'explosion, le système des Nations Unies travaille 24 heures sur 24, livrant des fournitures médicales, des kits d'abris et des colis alimentaires, et aidant à réunir les familles séparées. Aussi Mme Mohammed a-t-elle exprimé sa gratitude aux donateurs qui ont permis à l'Organisation de passer à l'action.

« Le soutien financier obtenu en un temps record - en particulier de la part des partenaires régionaux - fait déjà la différence. Mais bien sûr, ce n'est que le début », a-t-elle averti.

Photo : OCHA Une femme à Beyrouth fouille les décombres de son ancienne maison après qu'une explosion, le 4 août, ait détruit sa maison.

Relèvement et reconstruction

Mme Mohammed a déclaré que les dommages aux maisons et aux infrastructures publiques sont importants - et que la réponse doit être à la hauteur.

Le sentiment d'urgence, l'activité à grande échelle et le financement considérable requis pour s'attaquer au redressement et à la reconstruction devront aller au-delà du système humanitaire des Nations Unies et impliquer un plus large éventail d'organisations des Nations Uunies et d'autres partenaires.

« Pour aider le Liban à surmonter la tragédie et à mieux se relever, nous aurons besoin de tout le monde sur le pont », a déclaré la Vice-Secrétaire générale, ajoutant : « Plus vite nous agirons, mieux nous pourrons réduire la souffrance humaine, au Liban et au-delà - n'oublions pas que le port qui a été détruit sert aussi les besoins humanitaires en Syrie ».

Nous aurons besoin de tout le monde sur le pont - Amina Mohammed, Vice-Secrétaire générale de l'ONU

« A mesure que la poussière se dépose, les impacts plus profonds et à plus long terme deviendront visibles », a-t-elle poursuivi, expliquant que, sous la direction du Coordinateur résident des Nations Unies au Liban, le système de développement des Nations Unies s'est mobilisé en mode d'urgence totale pour soutenir les autorités libanaises.

« Les Nations Unies contribueront à renforcer les filets de sécurité des personnes vulnérables face à la crise socio-économique, et nous sommes bien équipés pour le faire. Il est essentiel de se concentrer sur le long terme pour s'assurer que cette dernière tragédie marquera un tournant pour le Liban », a-t-elle déclaré.

Mme Mohammed a souligné que ce serait une erreur de sous-estimer le coût de ce travail, ou sa valeur. « Cette explosion aura de profondes répercussions sociales et économiques. Notamment parce qu'elle est survenue alors que le Liban était déjà confronté à des difficultés économiques et à l'épidémie de coronavirus », a-t-elle fait valoir.

Elle a appelé à mettre l'accent sur le soutien à quatre secteurs prioritaires - la santé, l'alimentation, la réhabilitation des bâtiments et la réhabilitation des écoles, et a ajouté que : « Nous devons également nous rappeler qu'il est important que le gouvernement libanais mette en œuvre les réformes qui répondront aux besoins du peuple libanais à long terme ».

© UNOCHA Le port de Beyrouth était à l'épicentre de l'explosion.

Compter sur les Nations Unies

Dans les remarques faites à la fin de la conférence virtuelle, la Vice-Secrétaire générale a remercié les participants pour leur soutien au Liban et a exhorté tous les autres dirigeants à se joindre à l'effort international par solidarité.

« Le monde a réagi, se tenant aux côtés du gouvernement et du peuple libanais. Des ressources importantes ont été engagées pour répondre aux besoins immédiats de Beyrouth et du peuple libanais », a-t-elle déclaré.

Cette solidarité et ce soutien sont encourageants et réaffirment l'esprit dans lequel les Nations Unies ont été fondées il y a 75 ans, a-t-elle estimé, en particulier dans le contexte de la pandémie mondiale de Covid-19.

Mais il faudra faire davantage pour que le Liban puisse mieux se remettre de cette tragédie, a souligné Mme Mohammed, notant que le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des affaires humanitaires (OCHA), continuera à surveiller la situation et les besoins humanitaires sur le terrain, tandis que l'équipe de pays des Nations Unies continuera à travailler avec la Banque mondiale et d'autres partenaires pour soutenir la reconstruction et le redressement à long terme.

« Dans les jours, semaines et mois à venir, engageons-nous à rester concentrés sur les besoins du Liban et de son peuple, y compris les nombreux réfugiés que le pays accueille généreusement », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : « Vous pouvez compter sur les Nations Unies ».