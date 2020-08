Industrie minière : une nouvelle norme industrielle mondiale pour une gestion sure des résidus (PNUE)

« La norme industrielle mondiale sur la gestion des résidus miniers est une étape importante vers l'ambition de zéro dommage pour les personnes et l'environnement provenant des installations de résidus miniers », s’est félicitée la directrice de la Division de l'économie du PNUE, Ligia Noronha, à l’occasion du lancement.

La norme a été élaborée dans le cadre d'un processus de revue indépendant (Global Tailings Review - GTR), à la suite de l'effondrement tragique du parc à résidus de Brumadinho, au Brésil, qui avait provoqué la mort d’au moins 250 personnes en janvier 2019.



L'exploitation minière artisanale est responsable de près de 35% des émissions mondiales de mercure dans l'environnement. Photo Fonds mondial pour l'environnement

Zero dommage pour les personnes et l’environnement

La norme renforce les pratiques actuelles dans l'industrie minière en intégrant les considérations sociales, environnementales, économiques et techniques locales. Elle couvre l'ensemble du cycle de vie des installations de traitement des résidus, depuis la sélection du site, la conception et la construction, en passant par la gestion et la surveillance, jusqu'à la fermeture et la post-fermeture.

Aussi, la norme fixe la barre « très haut » afin que l'industrie obtienne des résultats solides « sans causer aucun dommage aux personnes et à l'environnement ». Elle élève la responsabilité aux plus hauts niveaux organisationnels et ajoute de nouvelles exigences en matière de surveillance indépendante.

La norme couvre six sujets clés : les communautés affectées, la base de connaissances intégrée ; la conception, la construction, l'exploitation et la surveillance des installations de traitement des résidus ; la gestion et la gouvernance ; l'intervention d'urgence et le rétablissement à long terme ; la divulgation publique et l'accès à l'information. Ces sujets contiennent 15 principes et 77 exigences spécifiques vérifiables auxquelles les exploitants doivent se conformer.

OIT/Kevin Cassidy Nella Fernández est la première femme cadre d'une entreprise minière au Kalimantan Est, en Indonésie

Gestion indépendante

Le PNUE compte soutenir les gouvernements qui souhaitent intégrer et développer cette norme dans leur législation et leurs politiques nationales ou étatiques.

Les Promoteurs pour l'investissement responsable (PRI), qui représentent 103,4 billions de dollars d'actifs sous gestion, espèrent développer les attentes des investisseurs pour soutenir toutes les sociétés minières dans la mise en œuvre de la norme.

Les sociétés membres du Conseil international des mines et métaux (CIMM) aideront à la mise en œuvre la norme à travers un cadre d'adhésion, qui comprend une validation solide du site et des évaluations par des tiers.

Le Président de la Revue a lancé un appel afin que la norme soit soutenue par un organisme indépendant qui pourra en maintenir la qualité et l'affiner et la renforcer au fil du temps.

À cette fin, le PNUE continuera à engager un dialogue avec d'autres parties prenantes intéressées pour explorer les solutions possibles.