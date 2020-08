Cachemire : des experts de l'ONU appellent à agir d’urgence pour remédier à la situation alarmante des droits de l'homme

« Une action urgente est nécessaire », ont déclaré les experts dans un communiqué publié mercredi. « Si l’Inde ne prend aucune mesure réelle et immédiate pour résoudre la situation, s’acquitter de ses obligations d’enquêter sur les cas historiques et récents de violations des droits de l’homme et prévenir de futures violations, alors la communauté internationale devrait s’engager », ont-ils dit.

Depuis que le Parlement indien a révoqué le statut constitutionnellement mandaté de cet État en région himalayenne et à majorité musulmane le 5 août 2019, « la situation des droits de l'homme au Jammu-et-Cachemire est en chute libre », ont déclaré les experts. « Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que pendant la pandémie de Covid-19, de nombreux manifestants sont toujours en détention et les restrictions Internet restent en place ».

Cela fait presque un an que plusieurs experts de l'ONU ont écrit au gouvernement et ont publiquement appelé l'Inde à mettre fin à la répression de la liberté d'expression, de l'accès à l'information et des manifestations pacifiques qui ont suivi l'annonce du 5 août 2019. Les experts ont également fait part au gouvernement indien de préoccupations au sujet d'allégations de détention arbitraire, de torture et de mauvais traitements auxquelles le gouvernement a récemment répondu, ainsi que de la criminalisation des journalistes couvrant la situation et la détention et la détérioration de la santé d'un avocat spécialisé dans les droits de l'homme.

« Nous n'avons pas encore reçu de réponse à trois des quatre lettres », ont déclaré les experts.

Les possibilités de signalement de violations ont été réduites

La fermeture en octobre 2019 de la Commission des droits de l'homme de l'État de Jammu-et-Cachemire, qui avait été l'un des rares moyens par lesquels les victimes de violations des droits de l'homme pouvaient demander réparation, est particulièrement préoccupante. En outre, aucune information n'a été fournie au public sur ce qu'il adviendrait des cas en cours sur lesquels cette commission enquêtait, y compris sur les centaines de disparitions forcées présumées remontant aussi loin qu’à l’année 1989. Les allégations concernant des milliers de sites de fosses communes et non marquées n’ont pas fait non plus l’objet d’enquêtes en bonne et due forme.

« Des décennies plus tard, les familles attendent toujours dans l'angoisse et maintenant il y a un flot de nouvelles violations présumées des droits », ont déclaré les experts. « En l'absence de commission nationale des droits de l'homme et de restrictions sur Internet, les possibilités de signalement sont encore réduites ».

En 2011, l'Inde a lancé une invitation ouverte aux Rapporteurs spéciaux à se rendre, mais plusieurs demandes sont en suspens. « Nous appelons l’Inde à programmer de toute urgence des visites en cours, en particulier celle des experts chargés de la torture et des disparitions », ont déclaré les Rapporteurs spéciaux.

