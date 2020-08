L'aide humanitaire ne suffit pas pour lutter contre la faim, estime le nouveau Vice-Président du FIDA

« Nous savons que la Covid-19 va considérablement augmenter la faim et la pauvreté, en particulier dans les zones rurales. En effet, la plupart des populations rurales dépendent des chaînes d'approvisionnement agricole pour leurs revenus et leur alimentation, et ces chaînes d'approvisionnement sont perturbées », a déclaré M. Ziller.

« Il ne suffit pas de répondre par la seule aide humanitaire. Nous devons construire des chaînes d'approvisionnement résistantes aux crises, sinon les gens continueront à se coucher le ventre vide », a-t-il ajouté.

Selon le rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde publié le mois dernier, la faim a augmenté au cours des cinq dernières années, et l'impact de la pandémie de Covid-19 devrait laisser 83 à 132 millions de personnes supplémentaires affamées d'ici la fin de l'année.

Nous ne pouvons pas mettre les mains dans le cambouis et abandonner - Dominik Ziller, Vice-Président du FIDA

Le FIDA est une institution financière internationale et une agence spécialisée des Nations Unies qui se consacre à l'éradication de la pauvreté rurale et de la faim dans les pays en développement. Dominik Ziller, ancien Directeur général de la coopération au développement international au ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), prend ses fonctions au FIDA à un moment charnière.

« Il y a cinq ans, la communauté mondiale a fait une promesse en adoptant les objectifs de développement durable. Nous sommes complètement à côté de la plaque pour atteindre l'objectif "Faim Zéro", et il ne nous reste que 10 ans pour tenir notre promesse », a déclaré M. Ziller.

« Mais nous ne pouvons pas mettre les mains dans le cambouis et abandonner. Nous devons aller plus loin. Et c'est pourquoi je suis très heureux de rejoindre le FIDA - une organisation qui, je crois, peut vraiment aider à construire un monde sans faim », a-t-il fait valoir.

La majorité des personnes les plus pauvres et les plus affamées du monde vivent dans des zones rurales et dépendent de l'agriculture et des activités connexes pour leur subsistance.

En tant que Vice-Président du Fonds, Dominik Ziller fournira des conseils et un soutien sur l'orientation stratégique du FIDA et sur tous les aspects de ses opérations et activités, et contribuera à renforcer le soutien politique et financier des États Membres au FIDA.