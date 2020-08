Porter un masque : un geste efficace et de solidarité contre le coronavirus, souligne l'OMS

Après le « Safe hands challenge » (bien se laver les mains) et le « Healthy at home challenge » (rester en bonne santé à la maison), place au « Mask challenge ». Face à la recrudescence des cas de coronavirus et aux mesures de restrictions de nouveau envisagées en conséquence, l’OMS lance une campagne de sensibilisation visant à encourager les personnes à porter un masque. Les personnes sont invitées à poster sur les réseaux sociaux des photos d'eux-mêmes en train de porter un masque pour montrer le bon exempleafin d'enrayer la propagation de la Covid-19.

Au lancement du « Mask challenge », le Directeur général de l’OMS a rappelé que le port du masque constitue l'un des gestes clés pour stopper le coronavirus mais qu’il représente aussi un signe de solidarité. « En portant un masque, vous envoyez un message puissant à votre entourage que nous sommes tous dans le même bateau », a déclaré le Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En plus de disposer d’un désinfectant pour les mains, l’OMS conseille à chaque personne d’avoir un masque sur soi tout le temps et de l’utiliser dans les endroits où il y a de la foule. Les travailleurs de la santé du monde entier sont également invités à porter un masque en toute sécurité lorsqu’ils soignent des patients, lorsqu’ils prennent les transports en commun pour se rendre au travail ou lorsqu’ils récupèrent des fournitures médicales essentielles.

La campagne de l’agence onusienne, organisée avec d’autres partenaires, diffusera également des messages positifs sur le rôle que tout un chacun peut jouer pour rompre les chaînes de transmission du virus. Mais le port du masque à lui seul ne suffit pas, a souligné le Dr. Tedros. Le chef de l’OMS appelle à nouveau à respecter les règles de distanciation sociale, à éviter les endroits bondés, à bien se couvrir la bouche en cas de toux et à se laver régulièrement les mains afin de mieux protéger les autres.

En date du 3 août 2020, près de 17,9 millions de cas confirmés de Covid-19 dans le monde ont été rapportés à l’OMS, dont plus de 686.000 décès. Plus de la moitié de ces cas ont été recensés dans trois pays : les Etats-Unis, le Brésil et l’Inde. La moitié des personnes tuées par le coronavirus ont été enregistrés dans les quatre pays les plus touchés en termes de décès : les Etats-Unis, le Brésil, le Mexique et le Royaume-Uni.