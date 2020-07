L’ONU étend son aide aux réfugiés et aux communautés d'accueil au Brésil

Depuis mars dernier, le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) soutient un hôpital d'urgence à Boa Vista, la capitale de l'Etat frontalier de Roraima, au nord du pays. Cet établissement sanitaire a « la capacité de traiter et d'isoler jusqu'à plus de 1.700 patients confirmés et suspects de Covid-19 », a déclaré vendredi Babar Baloch, porte-parole du HCR lors d’un point de presse virtuel. Cet hôpital est également doté d'un personnel de santé vénézuélien qui a contribué à sauver des vies, en utilisant son expérience et ses compétences, en se joignant à ses pairs brésiliens dans la réponse.

À ce jour, 625 Vénézuéliens et de nombreux Brésiliens - y compris des indigènes - ont reçu des soins à l'hôpital. Selon l’Agence onusienne, plus de 570 personnes se sont rétablies, et de nombreuses autres en isolement ont maintenant terminé leur période de quarantaine. Vingt personnes - dont des réfugiés, des migrants et des Brésiliens - ont cependant malheureusement perdu la vie.

Jusqu’à présent, le nombre total de réfugiés qui ont contracté le virus au Brésil est inconnu en raison de l'absence de données ventilées en fonction du statut et de l'absence de tests généralisés. Mais le HCR a connaissance d'au moins 19 décès liés au nouveau coronavirus parmi les réfugiés, dont neuf étaient des réfugiés vénézuéliens autochtones. A noter que le Brésil accueille plus de 345.000 réfugiés et demandeurs d'asile, pour lesquels les conséquences de la pandémie sont particulièrement dures.

OIM Au Brésil, l'OIM soutient les Vénézuéliens et les Brésiliens vivant dans les abris touchés par la crise de la Covid-19.

Plus de 2 millions de cas confirmés de Covid-19 dont 82.771 décès

Avec plus de 82.000 décès (avec plus de 2 millions de cas confirmés de Covid-19, selon l’OMS), le Brésil est devenu le deuxième pays le plus touché au monde derrière les Etats-Unis d’Amérique. Considéré comme un épicentre de la pandémie en Amérique du Sud, la situation fait payer un lourd tribut aux plus vulnérables. Outre les réfugiés, les populations les plus pauvres, les populations indigènes sont également touchées « de manière disproportionnée ».

Dans l'Etat d'Amazonas, l'une des régions les plus touchées du pays, avec plus de 92.000 cas confirmés et plus de 3.000 décès liés à la Covid, le HCR et ses partenaires ont aidé les autorités locales à reloger plus de 170 réfugiés vénézuéliens autochtones. Leurs nouveaux logements offrent des abris et des installations sanitaires plus adéquats, les protégeant ainsi mieux contre le risque du virus.

Afin de limiter la propagation et l'impact du virus, le HCR renforce les efforts de sensibilisation des communautés. Il s’agit notamment des campagnes d'information et des sessions d'information préventive dans les différentes langues indigènes.

D’une manière générale, le HCR a soutenu les autorités locales et nationales dans leurs efforts de prévention et de réponse depuis le début de la pandémie. L'agence a intensifié son soutien pour aider à atténuer la menace du virus parmi les réfugiés, les migrants et les communautés locales qui les accueillent en fournissant des infrastructures pour renforcer le système de santé national, une aide financière, des articles d'hygiène et des informations vitales telles que des séances d'information sur les mesures préventives.

Compte tenu de l'arrivée de l'hiver, qui aggrave considérablement « la vulnérabilité des populations déplacées », le HCR fournit aussi des abris, des foyers et une assistance hivernale. Quelque 15.000 réfugiés ont déjà reçu des matelas, des hamacs, des kits de nettoyage et d'hygiène, des moustiquaires, des seaux, des jerrycans, des lampes solaires et d'autres formes d'assistance.

Parmi les bénéficiaires figurent quelque 2.300 indigènes vénézuéliens, représentant près de la moitié de la population indigène vénézuélienne du pays. Plus d'une tonne de vêtements d'hiver donnés au HCR ont été distribués avec l'aide de partenaires aux personnes déplacées et affectées dans les Etats du centre et du sud du pays.