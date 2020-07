Les Nations Unies célèbrent la première Journée mondiale des échecs en mettant l'accent sur la fraternité

La première Journée mondiale des échecs est célébrée ce 20 juillet aux Nations Unies, avec une réunion virtuelle de haut niveau à laquelle participent des joueurs d'échecs, des représentants d’États Membres et de la société civile, ainsi que des universitaires et d'autres parties intéressées.

L'événement « Les échecs pour un meilleur rétablissement » aborde les qualités et les avantages du jeu et la croissance de l'activité pendant la pandémie de Covid-19.

Santé mentale

Selon l'ONU, les sports et les jeux ont toujours été présents tout au long de l'histoire dans les moments de crise, aidant l'humanité à surmonter les sentiments d'anxiété et à améliorer la santé mentale.

Avec la pandémie, les activités sportives ont diminué, mais les échecs se sont avérés résistants pour s'adapter aux nouvelles circonstances.

Photo : ONU/Grunzweig Des personnes âgées jouant aux échecs. Photo: ONU

Les données indiquent que l'intérêt du monde pour ce jeu a doublé au cours des derniers mois. Et de plus en plus d'acteurs participent à des événements sur les plateformes numériques.

La Journée mondiale des échecs a été instituée par l'Assemblée générale en décembre dernier pour reconnaître la nature du jeu comme moyen d'améliorer l'harmonie fraternelle entre tous les peuples, ainsi que pour offrir un espace de promotion du dialogue, de la solidarité et d'une culture de la paix.

Obstacles

L'ONU rappelle que les sports, les arts et les activités physiques ont le pouvoir de changer les perceptions, les préjugés et les comportements, ainsi que d'inspirer les gens et de faire tomber les barrières raciales et politiques.

Ces actions ont également contribué à lutter contre la discrimination et à réduire les conflits, ainsi qu'à promouvoir l'éducation, le développement durable, la paix, la coopération, la solidarité, l'inclusion sociale et la santé aux niveaux local, régional et international.

Les échecs sont un jeu joué par deux personnes qui déplacent des pièces différentes sur un plateau, chacune décrivant un coup et le but est de capturer le « Roi » pour gagner le match, lorsque le gagnant annonce « échec et mat ».

Actuellement, il existe plus de 2 000 variantes d'échecs. Certains historiens affirment qu'un jeu similaire, le « chaturanga », est apparu au nord du sous-continent indien pendant la période Gupta (319 à 543 après J.-C.), s'étendant de l'ouest de la route de la soie à la Perse.

La Journée mondiale des échecs fait suite à la Journée internationale des échecs qui est célébrée depuis 1966 par les amateurs de ce jeu. Le 20 juillet a été choisi comme jour de la création de la Fédération internationale des échecs, la Fide, en 1924.