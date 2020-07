35 finalistes régionaux en lice pour remporter le prix « Jeunes Champions de la Terre »

Ce concours international vise à identifier, soutenir et récompenser des individus exceptionnels âgés de 18 à 30 ans ayant de grandes idées pour protéger ou restaurer l’environnement. Il est parrainé par l’entreprise Covestro, qui fabrique des matériaux polymères de haute technologie et emploie plus de 16.000 personnes dans le monde.

Parmi plus de 845 candidats, les 35 meilleurs originaires des six régions du monde ont été sélectionnés pour leur approche novatrice de la lutte contre les crises environnementales les plus urgentes et pour leurs idées novatrices, a précisé le PNUE dans un communiqué de presse.

De la protection des terres indigènes d’Amazonie par le biais de voyages d'aventure, à la conversion d’émissions nocives en marchandises de valeur aux États-Unis, en passant par la pêche au plastique en Grèce ou l’hydroélectricité au Nigéria, les finalistes s’attaquent à un large éventail de défis environnementaux, tels que la pollution par les plastiques et de l’air, la restauration des forêts et le déclin des écosystèmes.

Il est clair que la lutte pour un monde meilleur n’a pas été mise à l’arrêt par cette pandémie - Inger Andersen, Directrice exécutive du PNUE

« Malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, les solutions de pointe présentées par les finalistes du prix Jeunes Champions de la Terre de cette année sont vraiment remarquables. Il est clair que la lutte pour un monde meilleur n’a pas été mise à l’arrêt par cette pandémie. Au contraire, elle nous a rappelé les enjeux de notre combat pour la planète et a mis en lumière le fait que reconstruire en mieux aidera à faire face à la crise climatique et à préserver la santé des êtres humains et de la planète », a déclaré la Directrice exécutive du PNUE, Inger Andersen.

« Les jeunes du monde entier nous sensibilisent aux mauvais choix que nous avons faits et à l'impact de la destruction de l'environnement sur leur avenir », a-t-elle ajouté. « Nous nous engageons à donner aux jeunes artisans du changement une voix, une plateforme et la possibilité de faire de leur découverte un succès, tout en inspirant des millions d’autres personnes dans le monde ».

Les lauréats seront sélectionnés par un jury international composé de la cheffe du PNUE, Inger Andersen, de l’Envoyée du Secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse, Jayathma Wickramanayake, de la chargée du PNUE pour l’économie créative, Roberta Annan, et d’Elizabeth Cousens, Directrice générale de la Fondation des Nations Unies.

Chaque lauréat recevra un financement de départ de 10.000 dollars, un soutien personnalisé et un accès à des réseaux et des mentors influents.

De courtes biographies des 35 finalistes régionaux et des résumés de leurs idées, y compris des présentations vidéo, sont désormais disponibles sur le site internet Jeunes Champions de la Terre. Le jury international sélectionnera les sept jeunes champions en décembre et ils recevront leur prix lors d'une cérémonie de remise des prix aux côtés des Champions de la Terre.