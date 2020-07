Yémen : au moins 11 morts civils tués et 6 blessés lors de nouvelles frappes aériennes

Les premiers rapports de terrain indiquent que le 15 juillet, des frappes aériennes ont tué au moins 11 civils, dont plusieurs enfants et femmes, et blessé au moins 5 autres enfants et une femme dans la zone d'Al Musaafah Al Maraziq à l'est d'Al Hazm à Al Jawf, au nord du Yémen, indique un communiqué du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).