La pandémie de Covid-19 a révélé l’efficacité du leadership des femmes dirigeantes dans le monde

« Au cours des derniers mois, les gens du monde entier ont pu voir ce que beaucoup d'entre nous savaient déjà : le leadership des femmes fait une différence profonde », a déclaré mardi Amina Mohammed.

« Pays après pays, on a pu constater comment les gouvernements dirigés par des femmes sont plus efficaces pour aplanir la courbe et se positionner pour la reprise économique », a-t-elle ajouté.

Mme Mohammed s'exprimait devant les participantes d’une réunion virtuelle ‘Women Rise for All’, rassemblant des femmes influentes de différentes régions, secteurs et générations. L’objectif était d’examiner comment leur leadership façonne la réponse à la pandémie et un relèvement qui profite à tous.

« Nous voulons façonner la façon dont nous définissons le leadership et nous assurer que nous allons sortir de cette pandémie avec des femmes leaders, en nombre égal et en partenariat égal », a déclaré la Vice Secrétaire générale.

Femmes dirigeantes en Nouvelle-Zélande, Allemagne, Finlande et Taïwan

Le leadership éprouvé des femmes est apparu comme un « point positif » pendant la pandémie, a renchéri l'une des principales défenseures des droits des femmes et des enfants dans le monde, Graça Machel.

Ancienne ministre au Mozambique, Mme Machel pense que ce n'est pas un hasard si des pays avec des femmes dirigeantes - comme la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, la Finlande et Taïwan - ont relativement bien réussi à repousser le nouveau coronavirus mortel.

« Cette crise a mis en lumière une vérité indéniable : le leadership des femmes est essentiel pour recréer efficacement un monde… qui soit plus centré sur l'être humain, plus égalitaire; un monde dans lequel la justice sociale est l'objectif », a-t-elle déclaré dans son discours d'ouverture.

Pour Mme Machel, la pandémie doit également conduire à un réexamen des systèmes de valeurs dominants car le monde ne peut pas revenir à ce qu'il était avant la crise.

« Nous devons vivre sur une planète où le matérialisme, la cupidité, les inégalités ne divisent plus la famille humaine », a-t-elle déclaré.

Le mouvement ‘Women Rise for All’ a été lancé sur les réseaux sociaux en avril pour soutenir l'appel du Secrétaire général des Nations Unies à la solidarité et à une action urgente pendant la pandémie.

Il y a plus de 12,9 millions de cas de Covid-19 dans le monde et plus de 560.000 décès, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Même au milieu de cette « crise dévastatrice », il existe une opportunité de construire un monde meilleur qui fonctionne pour tous, selon Amina Mohammed. « Cela ne sera possible que si nous reconnaissons la valeur des femmes qui se trouvent au premier plan », a-t-elle déclaré.