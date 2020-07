Syrie : le Conseil de sécurité renouvelle pour un an le mécanisme d'acheminement de l’aide transfrontalière

Le Conseil a adopté une résolution renouvelant ce mécanisme pour un an, mais seulement par le point de passage de Bab el-Haoua (à la frontière entre la Turquie et la Syrie).

La résolution a été adoptée par 12 voix pour et trois abstentions (Chine, République dominicaine et Russie).

Le mécanisme est prorogé jusqu’au 10 juillet 2021, à l’exclusion des points de passage de Ramta (à la frontière entre la Jordanie et la Syrie), Yarabiyé (à la frontière entre l’Iraq et la Syrie) et Bal al-Salam (à la frontière entre la Turquie et la Syrie), selon la résolution.

Des millions de Syriens dépendent de l'aide acheminée via ce mécanisme.

Vendredi, le Conseil de sécurité a rejeté deux projets de résolution portant sur la prorogation du mécanisme après en avoir rejeté deux autres plus tôt dans la semaine.

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a pris note de la décision prise samedi par le Conseil de sécurité d'étendre le mécanisme transfrontalier de l'ONU dans le nord-ouest de la Syrie via le poste frontalier de Bab el-Haoua pendant douze mois.

« Cette nouvelle autorisation permettra de garantir que l'aide humanitaire à 2,8 millions de personnes dans le besoin dans le nord-ouest se poursuive jusqu'en juillet de l'année prochaine. L'aide humanitaire transfrontalière reste une bouée de sauvetage pour des millions de personnes dans le besoin dans la région et au-delà », a dit son porte-parole dans une note à la presse en réponse à des questions de journalistes.

« Le Secrétaire général réitère également son appel à toutes les parties au conflit pour garantir l'accès humanitaire à toutes les personnes dans le besoin conformément au droit international humanitaire », a-t-il ajouté.