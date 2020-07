Coronavirus : l’OMS recense plus de 12 millions de cas dans le monde

« Au cours des six dernières semaines, les cas ont plus que doublé », a alerté le Directeur général de l’OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un point de presse virtuel organisé depuis Genève.

En date du 10 juillet, plus de 551.000 décès liés au coronavirus ont été rapportés à l’agence onusienne.

Plus de la moitié des cas de Covid-19 dans le monde ont été recensés dans les Amériques (plus de 6,2 millions). Sur ce continent et à l’échelle mondiale, les Etats-Unis et le Brésil demeurent les premiers pays touchés aussi bien en terme de cas (respectivement plus de 3 millions et plus de 1,7 million) que de décès (respectivement plus de 131.000 et près de 68.000).

Alors que plusieurs pays d’Amérique latine et des Caraïbes sont devenus des points chauds du coronavirus, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a encouragé jeudi les pays de cette région du monde à transformer leur modèle de développement pour reconstruire en mieux une fois la pandémie terminée.

Une pandémie qui peut être maîtrisée

Face à la situation pandémique, le chef de l’OMS a reconnu qu’« il y a encore beaucoup de travail à faire » que ce soit dans les pays où la croissance du virus est exponentielle ou bien dans ceux qui assouplissent les restrictions et qui commencent maintenant à voir les cas augmenter.

« Nous avons besoin de leadership, de participation communautaire et de solidarité collective. Seule une action agressive combinée à l'unité nationale et à la solidarité mondiale peut renverser cette pandémie », a de nouveau rappelé le Dr. Tedros.

L’OMS rappelle que de nombreux exemples dans le monde entier ont montré que même si l'épidémie est très intense, elle peut toujours être maîtrisée. « Certains de ces exemples sont l'Italie, l'Espagne et la Corée du Sud, et même à Dharavi - une zone densément peuplée dans la mégapole de Mumbaï (Inde) - un fort accent sur l'engagement communautaire et les bases du test, du traçage, de l'isolement et du traitement de tous ceux qui sont malades est la clé pour briser les chaînes de transmission et supprimer le virus », a précisé le Directeur général.

Ne pas oublier les autres maladies qui progressent

Dans tous les domaines de santé, les pays sont poussés à leurs limites par la pandémie de coronavirus, a alerté le chef de l’OMS.

« Pour celles et ceux qui vivent dans la pauvreté, avec peu ou pas d'accès à des services de santé de qualité, ce n'est pas seulement la Covid-19 qui menace la vie et les moyens de subsistance. D'autres maladies comme la rougeole, la polio et le paludisme prospèrent toutes lorsque la vaccination est interrompue et que les chaînes d'approvisionnement en fournitures médicales sont interrompues », a-t-il déploré.

L'agence onusienne continue de travailler avec ses partenaires pour veiller à ce que les personnes plus pauvres et les plus marginalisées soient prioritaires dans l’accès aux soins. « Cela signifie recommencer la vaccination de routine et veiller à ce que les fournitures médicales parviennent aux agents de santé du monde entier », a indiqué le Dr. Tedros.