Covid-19 : l’ONU encourage l’Amérique latine et les Caraïbes à transformer leur modèle de développement

Dans un contexte d’inégalités déjà criantes, de taux élevés de travail informel et de fragmentation des services de santé, les populations et les individus les plus vulnérables d’Amérique latine et des Caraïbes sont une fois de plus les plus touchés, a souligné M. Guterres dans une note de synthèse sur l’impact de la Covid-19. Il a cité les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine ainsi que les migrants et les réfugiés.

« Nous devons faire tout notre possible pour limiter la propagation du virus et lutter contre les effets de la pandémie sur la santé. Mais nous devons également faire face aux conséquences sociales et économiques sans précédent », a dit le chef de l’ONU dans un message vidéo.

La note de synthèse propose une série de mesures immédiates et à plus long terme pour reconstruire en mieux l’Amérique latine et les Caraïbes.

L’ONU appelle ainsi les États de cette région à redoubler d’efforts dans la lutte contre la pauvreté, l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Elle suggère d’envisager un revenu de base d’urgence et des subventions contre la faim.

S’agissant de l’éducation, l’Organisation juge essentiel de donner la priorité à l’enseignement à distance.

L’ONU estime en outre que la communauté internationale doit renforcer son soutien de toute urgence, en fournissant à l’Amérique latine et aux Caraïbes des liquidités, une assistance financière et un allègement de la dette.

Des défis structurels

Le Secrétaire général estime également que la région doit s’attaquer aux défis structurels plus larges. « Pour reconstruire en mieux, il faut transformer le modèle de développement de l’Amérique latine et des Caraïbes », a-t-il dit.

« Dans une région où l’inégalité est devenue intenable, cela signifie mettre en place des systèmes de protection sociale complets et accessibles à tous. Cela signifie créer un système d’imposition équitable, promouvoir des emplois décents et renforcer la durabilité environnementale ainsi que les mécanismes de protection sociale. Cela signifie une intégration économique régionale. Et cela signifie que les femmes participent pleinement et en toute sécurité à la vie publique et économique », a-t-il ajouté.

Enfin, pour reconstruire en mieux, le chef de l’ONU a jugé nécessaire de renforcer la gouvernance démocratique, la protection des droits de la personne et l’Etat de droit. « Il faut s’attaquer aux causes profondes de l’inégalité, de l’instabilité politique et des déplacements. À l’heure où trop de citoyennes et citoyens se sentent exclus, il est essentiel de renforcer la responsabilisation et la transparence », a-t-il souligné.