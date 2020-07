ONU Femmes fête 10 ans d'actions pour protéger et promouvoir les droits des femmes dans le monde

En juillet 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies a créé ONU Femmes afin de promouvoir l’égalité des sexes partout dans le monde. L'agence est née de la fusion de quatre entités du système des Nations Unies, à savoir la Division de la promotion de la femme (DAW), l'Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme (INSTRAW), le Bureau de la Conseillère spéciale pour la parité des sexes et la promotion de la femme (OSAGI), et le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM).

Porte-drapeau mondial des femmes et des filles, ONU Femmes se focalise sur les domaines prioritaires qui sont fondamentaux pour l’égalité des femmes, et qui permettent de faire des progrès à tous les niveaux.

Au cours des dernières décennies, l’ONU a fait d’énormes progrès dans la défense de l’égalité des sexes, notamment grâce à des accords historiques comme la Déclaration et le Programme d’action de Beijing ou la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le 2 juillet 2010, l'Assemblée Générale de l'@ONU_fr prenait une décision historique en votant la création d'ONU Femmes.



Pour nos 10 ans, nous sommes plus que jamais déterminé.e.s à promouvoir les droits des femmes et l'égalité des genres mondialement 💪💙#GénérationÉgalité pic.twitter.com/QjrLtFuwAU — ONU Femmes (@ONUFemmes) July 2, 2020

Non seulement l’égalité des sexes est un droit humain fondamental, mais sa réalisation a d’importantes retombées socio-économiques. L’autonomisation des femmes nourrit des économies florissantes et soutient la productivité et la croissance.

Pourtant, les inégalités de genre restent profondément ancrées dans toutes les sociétés. Les femmes n’ont pas toujours accès à un travail décent et doivent surmonter la ségrégation des emplois et les écarts de rémunération entre les sexes. L’accès à l’éducation et aux soins de base leur est refusé. Partout dans le monde, elles font face également aux violences et à la discrimination. Elles sont sous-représentées dans les processus décisionnels politiques et économiques.

Pendant de nombreuses années, l’ONU a été confrontée à d’importants obstacles dans la promotion de l’égalité des sexes, parmi lesquels figurent l’insuffisance des fonds et l’absence d’une agence servant de figure de proue reconnue pour piloter les activités liées aux questions de genre.

ONU Femmes a été ainsi créée pour relever de tels défis. L’oagence défend la cause des femmes et des filles et leur permet de mieux se faire entendre aux niveaux mondiaux, régional et local.

ONU Femmes œuvre, entre autres, pour l’élimination de toute discrimination à l’encontre des femmes et des filles ; l’autonomisation des femmes ; et l’égalité entre hommes et femmes en tant que partenaires et bénéficiaires du développement, des droits de l’homme, de l’action humanitaire, de la paix et de la sécurité.

ONU femmes intervient à l’échelle mondiale pour faire de l’ambition des Objectifs de développement durable une réalité pour les femmes et les filles et soutient la participation équitable des femmes à tous les aspects de la vie, en mettant l’accent sur cinq domaines prioritaires :

• Renforcer le leadership des femmes et leur participation ;

• Mettre fin à la violence à l’égard des femmes ;

• Intégrer les femmes dans tous les aspects des processus de paix et de sécurité ;

• Renforcer l’autonomisation économique des femmes ;

• Placer l’égalité des sexes au cœur des processus de planification et de budgétisation au niveau national