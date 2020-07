Aider les jeunes entreprises à prendre leur envol apportera des bénéfices durables (ONU)

Alors que les perspectives d'emploi dans le monde se détériorent en raison de la pandémie, le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DESA) affirme dans un nouveau rapport que le fait de débloquer des opportunités commerciales pour les jeunes adultes « pourrait faire baisser le chômage et apporter des avantages sociaux ».

Selon ce rapport, les entreprises à vocation sociale ont profité à 871 millions de personnes dans seulement neuf pays d'Europe et d'Asie centrale en 2016, fournissant des services et des produits d'une valeur d'environ 6,7 milliards de dollars et créant des emplois, en particulier parmi les groupes marginalisés.

Le ciel est la limite pour les start-ups

Parmi les jeunes entrepreneurs qui ont déjà fait la différence, citons Zaid Souqi, de Jordanie, qui a créé Art for Hope en 2014. Son initiative d'art et de thérapie par l'art permet aux enfants syriens et jordaniens en situation de vulnérabilité de se prendre en charge.

Au Malawi, la formatrice en affaires Ellen Chilemba a créé Tiwale à l'âge de 18 ans ; à 30 ans, elle a formé plus de 150 femmes à la création d'entreprise.

Une autre start-up, Tykn, créée par Toufic Al Rjula et ses partenaires, vise à fournir une identité autosouveraine aux apatrides et aux réfugiés.

Et Pezana Rexha, un jeune architecte albanais, a créé Pana Design : Storytelling Furniture, qui fabrique des meubles à partir de bois de récupération avec des personnes qui ont normalement des difficultés à trouver un emploi, comme les travailleurs âgés et les personnes handicapées.

Photo : HCR/Jose Cendon En Jordanie, une réfugiée syrienne trouve un partenaire commercial et un succès technologique à Amman

Parmi les recommandations de l'ONU, figure la suppression des obstacles aux fonds de démarrage pour les jeunes.

Il s'agit là d'une lacune courante dans de nombreux pays, où les systèmes réglementaires les empêchent souvent d'accéder aux produits et services financiers dont ils ont besoin pour créer une entreprise.

En outre, le manque d'accès à la formation, au soutien technique, aux réseaux et aux marchés se conjugue pour décourager la croissance de ces entreprises sociales, déclare DESA, qui définit l'entrepreneuriat social comme « des entreprises qui génèrent des profits tout en cherchant à générer des impacts sociaux ».

Le chômage frappe plus durement les jeunes

Selon le rapport 2020 sur la jeunesse mondiale, le chômage des 1,2 milliard de jeunes âgés de 15 à 24 ans est bien plus élevé que celui des adultes.

La crise de la Covid-19 a détérioré leurs perspectives d'emploi, poursuit le rapport de DESA, générant près de 25 millions de nouveaux chômeurs dans le monde.

L'entrepreneuriat social peut représenter un excellent moyen pour les jeunes de gagner leur vie et d'améliorer le monde qui les entoure - Liu Zhenmin, chef de DESA

Avant même l'apparition du nouveau coronavirus en Chine fin décembre, avant qu'il ne se transforme en pandémie, les experts du travail estimaient que 600 millions d'emplois seraient nécessaires au cours des 15 prochaines années pour répondre aux besoins des jeunes en matière d'emploi, indique le rapport.

Soulignant les multiples avantages qui pourraient découler d'une action accrue des gouvernements en faveur de leurs jeunes, le Département des Nations Unies explique que de nouvelles mesures pourraient également contribuer à faire progresser les objectifs de développement durable, 17 objectifs visant à lutter contre tous les maux, de la pauvreté aux inégalités.

« Créer des voies pour l'entrepreneuriat social des jeunes peut générer des résultats positifs pour tous », a déclaré Liu Zhenmin, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires économiques et sociales.

« Lorsqu'il est soutenu par des politiques et des programmes habilitants, l'entrepreneuriat social peut représenter un excellent moyen pour les jeunes de gagner leur vie et d'améliorer le monde qui les entoure », a-t-il ajouté.