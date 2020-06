L'OMS a besoin de 31 milliards de dollars pour les tests et les vaccins contre les coronavirus

L'argent nécessaire au projet représente moins de 10 % de ce que l'économie mondiale perd chaque mois à cause de la pandémie. En s'unissant, on pourra sauver des vies, protéger les systèmes de santé et rétablir l'activité sociale et économique mondiale à court terme, tout en facilitant le contrôle de haut niveau de la maladie à moyen terme.

L'Organisation a publié les plans financiers de l'Accélérateur d'accès à la Covid-19, une initiative qui rassemble les gouvernements, les scientifiques, les entreprises, la société civile et les philanthropes pour mettre fin rapidement à la pandémie.

Selon ce plan, 500 millions de tests sont nécessaires pour les pays à faibles et moyens revenus jusqu'à la mi-2021, 245 millions de traitements et 2 milliards de doses de vaccins, dont 50% seront destinés à ces Etats jusqu'à la fin 2021.

« Il est clair que pour contrôler la Covid-19 et sauver des vies, nous avons besoin de vaccins, de diagnostics et de thérapies efficaces, en quantités et à une vitesse sans précédent », a déclaré le directeur de l'agence sanitaire des Nations unies, Tedros Adhanom Gebreyesus.

Selon M. Tedros, il est clair que toutes les personnes sont exposées au risque de la Covid-19, donc l'accès à tous les outils de prévention, de détection et de traitement doit être égal.

Les outils développés dans le cadre de l'accélérateur profiteront à tous. En sauvant des vies et en réduisant les maladies graves liées à la Covid-19, ils contribuent à l'objectif de protection des systèmes de santé et de restauration de l'activité sociale et économique mondiale à court terme, et facilitent le contrôle des maladies à haut niveau à moyen terme.

L'OMS reconnaît qu'il s'agit d'un investissement « important », mais qui est dérisoire par rapport au coût de la pandémie. Le Fonds monétaire international estime que l'économie mondiale perd quelque 375 milliards de dollars chaque mois. En outre, 468 000 personnes ont déjà perdu la vie.

S'exprimant lors de la conférence des donateurs samedi, le responsable de l'Organisation a appelé à une collaboration pour assurer l'égalité d'accès.

« Les vaccins, les tests et les médicaments sont des outils vitaux, mais pour être vraiment efficaces, ils doivent être administrés avec un autre ingrédient essentiel : la solidarité », a-t-il déclaré.

Photo : UNICEF/Népal Un agent de santé effectue un dépistage de la Covid-19 chez une jeune fille dans une clinique pour la fièvre installée à côté d'un hôpital du district de Saptari, au Népal.

Les piliers de l'initiative

L'accélérateur repose sur quatre piliers, qui permettront tous d'acheter et de fournir des outils pour garantir l'accès des membres de l'initiative.

Le pilier diagnostic est codirigé par FIND et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et vise à sauver neuf millions de vies et à prévenir 1,6 milliard d'infections supplémentaires grâce au pouvoir d'un accès équitable à des tests simples, précis et abordables.

Avec des fonds suffisants, elle peut mettre sur le marché deux ou trois tests rapides de haute qualité, former 10 000 professionnels de la santé dans 50 pays et mettre en place des tests pour 500 millions de personnes dans les pays à faibles et moyens revenus. Son succès sera déterminé par la rapidité avec laquelle les stratégies de dépistage, de test et d'isolement pourront être mises en œuvre pour minimiser la perturbation des services de santé et préparer les pays à la mise en œuvre effective des thérapies et des vaccins lorsqu'ils seront disponibles.

Le pilier thérapeutique est dirigé par Unitaid et le Wellcome Trust (au nom de l'accélérateur thérapeutique de la Covid-19) et vise à accélérer le développement et la fourniture équitable de traitements à tous les stades de la maladie, en veillant à ce qu'ils soient accessibles à tous, indépendamment de la géographie et du niveau de ressources économiques. Il se concentre sur le développement, la fabrication, l'achat et la distribution équitable de 245 millions de traitements pour les populations des pays à faible et moyen revenu sur une période de 12 mois.

Le pilier des vaccins combine le leadership du PEV en matière de développement et d'investissement dans la fabrication de vaccins avec le bilan de GAVI en matière de révolution de l'accès et de la fourniture, et la supervision par l'OMS de la réglementation, de la politique et de l'allocation.

Photo : PAHO/Joshua Cogan Une employée de laboratoire teste un antibiotique. Photo PAHO/Joshua Cogan

Son rôle est de veiller à ce que les vaccins soient mis au point le plus rapidement possible, fabriqués dans les bons volumes sans compromettre la sécurité, et livrés à ceux qui en ont le plus besoin. L'estimation actuelle de la livraison de deux milliards de doses d'ici la fin 2021, en supposant qu'un vaccin sûr et efficace soit développé dans un avenir proche, s'élève à 18 milliards de dollars.

En outre, 950 millions de doses devront être achetées par les pays à revenu élevé et à revenu intermédiaire supérieur autofinancés par le biais du mécanisme COVAX.

Selon l'OMS, ces chiffres deviendront plus clairs une fois que l'on comprendra mieux, entre autres, la technologie sur laquelle seront basés les vaccins candidats retenus et le nombre de doses nécessaires pour protéger les gens contre la Covid-19.

Le connecteur des systèmes de santé est le quatrième pilier de l'accélérateur et est compatible avec les trois autres en garantissant que les systèmes de santé et les réseaux communautaires locaux peuvent utiliser pleinement ces outils et d'autres outils essentiels dans leur lutte contre COVID-19.

Ce pilier est dirigé par la Banque mondiale et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et soutenu par l'OMS.

Il vise à renforcer les capacités, telles que les capacités des laboratoires, la formation du personnel de laboratoire et du personnel de santé, et la gestion des équipements de protection pour les travailleurs de la santé, nécessaires pour mettre en œuvre efficacement les nouveaux outils lorsqu'ils seront prêts.

Elle travaille également sur des innovations de systèmes pour compléter le déploiement des produits, comme le suivi des contacts, les approches de distanciation et d'isolement social, ainsi que l'implication de la communauté nécessaire pour les maintenir. La sécurité sanitaire mondiale et la lutte contre le VIH/sida dépendent du renforcement des systèmes de santé dans le monde entier, dès maintenant.

Photo : PNUD Turquie/Levent Kulu Un agent de santé d'un centre de dépistage recueille des échantillons pour le coronavirus à l'hôpital d'État Mimar Sinan, dans le district de Buyukcekmece à Istanbul, en Turquie.

Progrès des vaccinations

La responsable scientifique de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Soumya Swaminathan, a déclaré vendredi qu'il existe actuellement plus de 200 candidats vaccins, dont 15 en essais cliniques.

« Il s'agirait du vaccin le plus rapide de l'histoire, qui prendrait normalement cinq ans, mais en plus d'accélérer le développement, nous devons accélérer les capacités de production. Dans un processus normal, on vérifie d'abord que le vaccin fonctionne, puis on investit dans la fabrication et il faut encore deux ans pour fabriquer les doses. Mais nous n'avons pas le temps, alors nous devons investir maintenant pour pouvoir disposer rapidement de millions ou de milliards de doses », a-t-elle expliqué.

Interrogée par les journalistes sur le vaccin développé en Chine, elle a déclaré qu'ils étaient en discussion avec les entreprises pour l'inclure dans l'initiative Accelerator.

M. Swaminathan a souligné que, d'un point de vue éthique, puisque la Covid-19 touche tout le monde, chacun devrait avoir droit au vaccin.

« Nous avons besoin que les pays engagent leurs ressources dans l'initiative COVAX (un mécanisme proposé par le partenariat GAVI et l'OMS), qui réunit plusieurs candidats et diminue le risque d'investissement, tout en pouvant répondre à la demande future », a-t-elle déclaré.