Le yoga pour la santé, le yoga à la maison

Le yoga est un outil puissant pour faire face au stress de l'incertitude et de l'isolement, ainsi que pour maintenir le bien-être physique. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) mentionne le yoga comme un moyen d'améliorer la santé dans son Plan d'action mondial sur l'activité physique 2018-2030 : des personnes plus actives pour un monde plus sain.

Les écoles étant fermées et la plupart des activités estivales annulées, il peut être difficile pour les parents de garder leurs enfants physiquement actifs. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), les enfants peuvent pratiquer de nombreuses poses de yoga sans aucun risque et bénéficier des mêmes avantages que les adultes. Ces avantages incluent une flexibilité et une forme physique accrues, la pleine conscience et la relaxation.

Le yoga, ancienne pratique physique, mentale et spirituelle qui trouve son origine en Inde.

Le mot « yoga » provient du Sanskrit et signifie joindre ou unifier, symbolisant l'union du corps et de la conscience. Ils est pratiqué sous diverses formes à travers le monde, et sa popularité ne cesse de s'accroître. Mais le yoga est bien plus qu’une activité physique. Selon l’un des plus célèbres maîtres de pratique, B.K.S. Iyengar, « Le yoga cultive les moyens de maintenir une attitude équilibrée dans la vie de tous les jours, et développe la capacité à être performant dans nos actions ».

Reconnaissant sa popularité universelle, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 21 juin, Journée internationale du yoga. La Journée internationale vise à sensibiliser le public de par le monde aux nombreux bénéfices du yoga. Elle met aussi l’accent sur les effets positifs de la pratique du yoga, qui apporte à notre corps et à notre esprit l’équilibre dont ils ont besoin. Cette approche vis-à-vis de notre santé et de notre bien-être peut aussi avoir des effets plus vastes sur le monde qui nous entoure, sur nos proches, sur nos modes de vie et, enfin, sur notre développement durable et en harmonie avec la nature.