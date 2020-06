Journée de la gastronomie durable : cuisiner avec respect

La gastronomie durable est une cuisine qui tient compte de la provenance des ingrédients, de la façon dont les aliments sont cultivés et de la manière dont ils arrivent sur nos marchés et éventuellement dans nos assiettes.

Cuisiner avec respect

Des personnalités éminentes du monde de la cuisine utilisent leur popularité pour inciter les consommateurs, les entreprises et les législateurs à aider à réduire la malnutrition sous toutes ses formes, à réduire le gaspillage alimentaire, à améliorer la nutrition et à soutenir des systèmes de distribution et de préparation des aliments durables.

FAO

Ainsi le chef cuisinier Bertand Simon lutte contre le gaspillage alimentaire en cuisine. Blogueur, auteur et enseignant dans sa France natale, le chef Simon a gagné en popularité en ligne pour télécharger des recettes gratuites qui mettent l'accent sur l'utilisation d'ingrédients frais d'origine locale, des combinaisons d'aliments simples et sains et des menus contenant des éléments que les gens ont tendance à jeter à la poubelle.

Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire est un problème mondial. Chaque année, 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont perdues ou gaspillées dans le monde. C'est un tiers de tous les aliments produits pour la consommation humaine.

FIDA

Pierre Thiam est un chef, auteur et activiste social connu pour avoir introduit la cuisine ouest-africaine dans le monde de la gastronomie mondiale. Il a pu constater de première main comment des communautés du Sénégal et du Tchad ont dû s’adapter au changement climatique et travaille à réhabiliter le fonio, une céréale sans gluten qui pousse partout en Afrique de l’Ouest et qui pourrait résoudre des problèmes, à la fois alimentaires et économiques, s’il se substituait, avec d’autres céréales locales, comme le mil, au le riz brisé.

Pour ce chef sénégalais, promouvoir des cultures alimentaires diverses, saines et conscientes où manger et partager de la nourriture est un acte d'amour non seulement pour soi-même, sa communauté mais aussi pour son environnement.

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Assemblée générale des Nations Unies s'emploient à faciliter la célébration de la Journée de la gastronomie durable, le 18 juin, en collaboration avec les États membres, les organisations des Nations Unies et d'autres organismes internationaux et régionaux , ainsi que la société civile, pour célébrer la Journée en sensibilisant le public à sa contribution au développement durable.