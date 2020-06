Nelson Mandela, chantre de la lutte contre le racisme

La ségrégation raciale en Afrique du Sud et peu après l'application de l'apartheid en 1948 ont été une source de grande préoccupation pour les Nations Unies alors nouvellement créées. En 1950, l'Assemblée générale a adopté sa première résolution contre ce régime discriminatoire, qui obligeait les groupes raciaux originaires d'Afrique et les autres groupes ethniques qui s'y étaient établis à la suite du colonialisme à vivre séparément de la population blanche. Depuis lors, et pendant plus de quatre décennies, de nouvelles résolutions ont été adoptées, de nouvelles conférences ont été organisées et de nouvelles actions ont été entreprises dans l'intention de démanteler ce système raciste.

Dans ce contexte, une figure est apparue pour prendre une place d'honneur dans l'histoire en devenant synonyme de la lutte pour les droits de l'homme en Afrique du Sud et dans le monde : Nelson Mandela.

Nelson Rolihlahla Mandela est né en 1918 à Mvezo, en Afrique du Sud. Grandir dans un environnement de ségrégation raciale l'a sensibilisé dès son plus jeune âge aux injustices et aux abus des droits de l'homme et l'a amené à s'impliquer dans la vie politique en tant qu'étudiant en droit à l'université de Fort Hare.

J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire

Au cours de ses premières années de militantisme, il fonde la Ligue des jeunes du Congrès national africain (ANC) - à laquelle il avait adhéré un peu plus tôt - et en est bientôt élu secrétaire général. En 1952, il commande la vaste campagne de « Rébellion », qui appelle à la désobéissance civile contre les lois injustes.

Ses activités politiques l'ont opposé aux dirigeants de l'apartheid lorsque son mouvement a été radicalisé par le massacre des manifestants noirs pacifiques de Sharpeville en 1960, qui a fait 69 morts et quelque 200 blessés. Immédiatement après, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence et a arrêté près de 18 000 manifestants. Mandela entre alors dans la clandestinité, mais en 1961, il est arrêté pour trahison et, bien qu'il soit rapidement acquitté, il est de nouveau arrêté en 1962 pour avoir quitté le pays illégalement (il a voyagé dans plusieurs pays d'Afrique et d'Europe) et est condamné à cinq ans de prison.

Photo : ONU/Eskinder Debebe Nelson Mandela rencontre l'ancien Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, à Houghton, Johannesbourg, en mars 2006.

Un esprit libre malgré les barreaux

En 1964, le gouvernement de l'apartheid le juge à nouveau, cette fois-ci pour sabotage et le condamne à la prison à vie de Robben Island. S'adressant au tribunal qui l'a condamné à Pretoria, Mandela a déclaré : « J'ai consacré ma vie à cette lutte pour le peuple africain. J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle tous les peuples vivent dans l'unité et l'harmonie avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel je vis et que j'espère atteindre. Mais si nécessaire, je suis prêt à mourir pour cela ».

Sa déclaration stipulait qu'il détestait « l'arrogance raciale » qui accordait les bienfaits de la vie à une minorité de la population comme un droit exclusif et réduisait la majorité à « une condition de servilité et d'infériorité ». « Rien de ce que peut faire cette cour ne changera en quoi que ce soit cette haine que je ressens et qui ne pourra disparaître que lorsque l'injustice et l'inhumanité que j'ai lutté pour éradiquer de la vie politique et sociale de ce pays seront éliminées ».

Malgré l'emprisonnement, Mandela est devenu un symbole et un leader du mouvement anti-apartheid. Son infatigable esprit de liberté et de défense des droits de l'homme n'a pas succombé derrière les barreaux ; au contraire, il a organisé un mouvement de désobéissance civile dans la prison qui a obligé les autorités à améliorer les conditions des détenus de Robben Island.

Après 27 ans de détention, dont 18 ans de travail forcé dans une carrière, Mandela a été libéré en février 1990 lorsque la pression nationale et internationale croissante a conduit le nouveau dirigeant sud-africain F.W. de Klerk - arrivé au pouvoir un an plus tôt - à commencer à démanteler l'apartheid et à lever l'interdiction du Congrès national africain.

Photo : ONU/Milton Grant Nelson Mandela rencontre de célèbres boxeurs américains.

Prix Nobel de la paix et Président de l'Afrique du Sud

Dès qu'il a recouvré sa liberté, Mandela est retourné à l'activité politique et a dirigé le Congrès national africain dans ses négociations avec le régime pour mettre fin à l'apartheid et établir un nouveau gouvernement multiracial. En juin de la même année, en tant que vice-président du Congrès national africain, il s'est rendu à New York pour s'adresser au Comité spécial contre l'apartheid de l'Assemblée générale des Nations unies.

Son travail inlassable a valu à Nelson Mandela le prix Nobel de la paix 1993, qu'il a partagé avec le président de Klerk.

Un an plus tard, le Congrès national africain a remporté les premières élections libres et multiraciales du pays avec une large majorité, et Mandela est devenu le premier président démocratiquement élu d'Afrique du Sud.

En 1994, sa première année à la tête de l'État, Nelson Mandela a participé au débat de l'Assemblée générale, où il a prononcé un discours émouvant.

Photo : ONU/C Sattleberger Le président Nelson Mandela (au centre) lors de la cérémonie d'inauguration, après avoir prêté serment en 1994. À sa gauche se trouve Thabo Mbeki et à sa droite Frederik W. de Clerk.

Le racisme dégrade l'auteur et la victime

« Nous sommes ici aujourd'hui pour saluer l'Organisation des Nations unies et ses États membres, individuellement et collectivement, pour unir nos forces avec les masses de nos peuples dans une lutte commune qui a permis notre émancipation et a repoussé les frontières du racisme », a déclaré le président Mandela.

Avant la session plénière de l'Assemblée générale, le nouveau président a remercié l'ONU de soutenir la lutte des Africains dans son pays. « Dans une certaine mesure, ce changement historique est dû aux grands efforts des Nations Unies pour parvenir à l'élimination du crime d'apartheid contre l'humanité ».

Sur la même tribune, il a averti que le chemin de l'Afrique du Sud serait difficile en raison de l'obstination du racisme « qui peut s'accrocher à l'esprit et infecter profondément l'âme humaine ». Cependant, il a déclaré que son pays irait de l'avant, quelle que soit la difficulté de la bataille. «Nous ne céderons pas. Le fait que le racisme dégrade à la fois l'auteur et la victime nous oblige, pour être fidèles à notre engagement de protéger la dignité humaine, à nous battre jusqu'à la victoire ».

Photo : ONU/G. Kinch Le président Nelson Mandela s'adresse à l'Assemblée générale à l'occasion du 50e anniversaire des Nations Unies (octobre 1995).

Droits de l’homme

Mandela était un ardent défenseur des droits de l'homme et sa position ferme contre le racisme et l'injustice faisait de lui un champion des garanties inhérentes à toute personne.

Sa quatrième année à la présidence de l'Afrique du Sud, 1998, a coïncidé avec le 50e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un événement auquel il a fait référence dans sa participation au débat de l'Assemblée générale, en déclarant que la Déclaration portait l'espoir qu'à l'avenir toutes les sociétés seraient construites "sur le fondement des glorieux idéaux incarnés dans chacune de ses phrases".

« Pour tous ceux qui ont dû lutter pour leur émancipation, comme nous qui, avec l'aide des Nations unies, avons dû nous libérer du système criminel de l'apartheid, la Déclaration universelle des droits de l'homme a justifié la justice de notre cause », a-t-il déclaré.

La Déclaration universelle des droits de l'homme a justifié la justice de notre cause.

Mais il a clairement indiqué que la déclaration est également un défi, car les pays doivent se consacrer à la mise en œuvre de ses principes.

« Nous célébrons aujourd'hui le fait que ce document historique a survécu à cinq décennies mouvementées, au cours desquelles se sont déroulés certains des événements les plus extraordinaires de l'évolution de la société humaine. Il s'agit notamment de l'effondrement du système colonial, de la fin d'un monde bipolaire, des progrès étonnants de la science et de la technologie et de la réalisation d'un processus complexe de mondialisation », a déclaré Mandela à cette occasion.

Dans ce contexte, il a également regretté que, malgré tout, les êtres humains continuent à être victimes de guerres et de violences et qu'ils ne parviennent pas à se libérer de la peur des armes de destruction massive ou des armes conventionnelles.

L'année suivante, en 1999, Mandela a mis fin à son mandat de président de l'Afrique du Sud et a décidé de se retirer de la vie politique, bien qu'il ait continué à défendre la paix, la justice sociale et les droits de l'homme jusqu'à sa mort en décembre 2013.

Parmi ses activités après sa retraite, on peut citer les programmes de développement social et communautaire du Fonds Nelson Mandela pour l'enfance et de la Fondation Nelson Mandela, créés respectivement en 1995 et 1999. Il a également milité dans la lutte contre le VIH/sida, qui a coûté la vie à son fils Makgatho Mandela.

Photo : ONU/Ariana Lindquist Cérémonie d'inauguration de la statue de Nelson Mandela de l'Afrique du Sud

Journée internationale et prix Nelson Mandela

En reconnaissance de son service à l'humanité et de ses contributions à la culture de la paix, à la liberté, aux droits de l'homme, à la réconciliation, à l'égalité des sexes et aux relations raciales, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de proclamer la Journée internationale Nelson Mandela, en fixant au 18 juillet la date de naissance du dirigeant sud-africain. La résolution proclamant cette journée a été adoptée en novembre 2009 et 2010 a été la première année de célébration.

Plus tard, en 2014, un an après sa mort, les Nations Unies ont créé le prix Nelson Mandela, décerné pour la première fois en 2015. Ce prix, d'une durée de cinq ans, récompense deux personnes, un homme et une femme, pour leur dévouement au service de l'humanité dans des domaines aussi variés que la lutte contre la pauvreté, la promotion de la justice sociale, les droits de l'homme ou la résolution des conflits, entre autres. Ce prix est considéré comme un hommage à la vie et à l'héritage de Mandela.

Le 18 juillet 2018, l'administration postale des Nations Unies a émis un timbre commémoratif pour marquer le 100e anniversaire de la naissance de l'ancien président sud-africain.

Administration postale des Nations Unies Timbre Nelson Mandela de l'Administration postale des Nations Unies (APNU) émis le 18 juillet 2018, à l'occasion de la Journée internationale Nelson Mandela.

Mort de Madiba

Au grand regret de l'Afrique du Sud et du monde entier, Nelson Mandela est décédé à Johannesbourg le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans.

Quinze ans plus tôt, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1998, il avait parlé de sa retraite et de ce qu'il attendait avant sa mort :

« J'ai atteint le point sur la longue route où il m'est donné - comme cela devrait être le cas pour tous les hommes et toutes les femmes - de me retirer pour me reposer et vivre tranquillement dans le village où je suis né.

Assis à Qunu, mon village, et vieillissant, comme ses collines, je continuerai à espérer que dans mon pays et dans ma région, sur mon continent et dans le monde, un groupe de dirigeants émerge qui ne permettra à personne d'être privé de liberté, comme nous l'avons été ; qui ne sera pas fait réfugié, comme nous l'avons été ; qui ne sera pas condamné à la faim, comme nous l'avons été ; qui ne sera pas privé de sa dignité humaine, comme nous l'avons été.

Je continuerai à espérer que la renaissance de l'Afrique s'enracine profondément et s'épanouisse à jamais, quelles que soient les saisons.

Si tous ces espoirs peuvent être traduits en un rêve réalisable et non en un cauchemar qui hante les âmes des anciens, alors j'aurai la paix et la tranquillité, alors l'histoire et les milliards de personnes dans le monde entier proclameront qu'il valait la peine de rêver et de s'efforcer de donner vie à un rêve réalisable ».

Mandela, un homme aux nombreux noms

Tout au long de sa vie, Nelson Mandela a recueilli des noms différents, chacun avec une histoire derrière lui.

Rolihlahla est le nom que son père lui a donné à la naissance, qui signifie "tirer la branche d'un arbre", ce qui se traduit en termes familiers par « agitateur ».

Nelson était le nom que lui donnait son professeur à l'école le premier jour de classe, suivant la coutume de l'époque qui consistait à donner un nom anglais aux enfants africains.

Madiba, peut-être son nom le plus populaire en Afrique du Sud, a été donné par un chef de sa tribu au 18ème siècle. Le nom du clan est plus important que le nom de famille et est considéré comme très respectueux de son utilisation.

Tata est un mot affectueux qui signifie père et de nombreux Sud-Africains l'appelaient ainsi même s'ils étaient plus âgés que lui.

Khulu signifie grand, exemplaire. C'est aussi l'abréviation de grand-père dans l'une des langues maternelles de l'Afrique du Sud.

Dalibhunga est le nom donné à Mandela à l'âge de 16 ans dans le rite traditionnel de passage à l'âge adulte. Il signifie « invocateur de dialogue ».