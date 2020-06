Covid-19 : les bienfaits et la polyvalence du vélo mis en avant durant la pandémie

« Cette année... nous reconnaissons le caractère unique, la longévité et la polyvalence de la bicyclette », a déclaré Tijjani Muhammad-Bande, président de l'Assemblée générale des Nations Unies, dans une déclaration marquant la journée annuelle, en notant que l'utilisation de la bicyclette s'étend « des nations les plus riches aux pays en développement et aux pays les moins avancés ».

La crise de la Covid-19 a coupé les trajets domicile-travail et les activités de groupe impliquant des voyages de toutes sortes, jetant ainsi les sports de loisirs du monde entier dans un froid glacial. Mais le vélo s'est non seulement révélé être largement à l'épreuve des pandémies, mais il semble aussi gagner en popularité dans de nombreuses villes, y compris celle où se trouve le siège des Nations Unies, à New York.

L'OMS recommande le vélo à la fois comme mode de transport et comme moyen de rester en bonne santé pendant et après la crise mondiale.

« Les faits montrent que même avant la Covid-19, de nombreuses personnes se sont tournées vers le vélo comme moyen de transport abordable et équitable, permettant de vivre plus longtemps et en meilleure santé », a déclaré M. Mohammad-Bande.

« Il a été prouvé que le vélo n'améliore pas seulement la santé physique, mais qu'il a également un impact positif sur la santé mentale et le bien-être subjectif », a-t-il ajouté.

Divers avantages

Les avantages de la bicyclette sont multiples.

« Dans de nombreux pays, le fait de posséder une bicyclette a un impact encore plus important pour les familles, en les sortant de la pauvreté, tout en leur offrant un meilleur accès à une éducation de qualité, à des emplois, à des marchés et à des activités communautaires lorsque les transports publics ne sont pas disponibles », a expliqué le président de l'Assemblée.

La bicyclette a connu un regain de popularité, car de nombreux gouvernements continuent de chercher des moyens d'assouplir les mesures de confinement, d'offrir des possibilités de loisirs aux citadins et de combler le vide laissé par les transports publics limités - tout en maintenant une distance physique, afin de tenir le virus à distance.

En tant que moyen de transport fiable, propre et respectueux de l'environnement, le vélo est également reconnu comme un élément clé de la « récupération verte » post-Covid-19.

« Une mobilité sûre, efficace, à faible émission de carbone et abordable pour tous, est essentielle pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) », a déclaré M. Mohammad-Bande.

Et le vélo ne contribue pas seulement à rendre les villes plus saines et plus vivables en limitant la pollution, il permet également aux gens de rester physiquement actifs.

« À l'heure de la Covid-19, les villes sont mises au défi de repenser leurs infrastructures, le vélo jouant un rôle essentiel en offrant une alternative silencieuse, économique et non polluante aux voitures et aux systèmes de transport public », a soutenu le responsable des Nations Unies.

Msichana Initiative 'Une fille, Un vélo', une initiative d'une organisation non gouvernementale en Tanzanie qui vise à fournir des bicyclettes aux écolières pour assurer leur mobilité à destination et en provenance de l'école.

Repenser les infrastructures

À l'occasion de la Journée mondiale du vélo, les Nations unies encouragent les gouvernements à améliorer la sécurité routière et à mieux intégrer les besoins des cyclistes dans la conception des infrastructures de transport.

Des millions de personnes dans le monde utilisent la bicyclette comme principal moyen de transport. Il est donc essentiel que leurs besoins soient mieux pris en compte dans les politiques et les investissements dans les infrastructures de transport.

Les mesures visant à protéger les piétons et les cyclistes sont un élément clé de la construction des espaces urbains de demain -- ONU Environnement

« Les mesures de protection des piétons et des cyclistes sont un élément clé de la construction des espaces urbains de demain », selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).

En réponse à la pandémie de coronavirus, des villes d'Europe et d'Amérique - dont Londres, New York, Paris, Berlin, Milan et Bogata - ont élaboré des plans visant à libérer l'espace des rues, normalement dominé par les voitures, à l'usage exclusif des cyclistes et des piétons, pendant au moins certaines périodes chaque semaine.

Et le PNUE soutient un programme « Share the Road » (Partageons la route), qui vise à ne plus donner la priorité à une minorité de conducteurs de voitures, mais à investir dans les infrastructures pour la majorité : ceux qui marchent et font du vélo.

« Investir dans les infrastructures urbaines pour soutenir le cyclisme, des voies protégées aux programmes de partage de vélos, contribuera à un avenir plus sûr, plus résistant et plus durable pour nous tous », a déclaré le président de l'Assemblée.

La Journée mondiale du vélo n'est pas seulement une célébration de cet instrument de mobilité et de connectivité à zéro émission, c'est aussi une occasion de se réunir pour maximiser le potentiel du vélo et ce qu'il peut faire pour la santé humaine et l'environnement.